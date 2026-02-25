Šichtařová s videy o investicích slíbila skončit, říká Válková. Poslankyně to popírá

Kateřina Vaníčková
Matěj Svěrák
,
  8:44
Poslankyně za SPD Markéta Šichtařová ve svých videích, která vznikla na půdě Sněmovny, láká na služby investiční poradkyně. Po upozornění redakce iDNES.cz se do věci vložila předsedkyně mandátového a imunitního výboru Helena Válková (ANO). Šichtařová podle ní slíbila, že už to nikdy neudělá. Poslankyně ale takové tvrzení odmítla.

Předsedkyně mandátového a imunitního výboru Helena Válková už minulý týden oznámila, že záležitost bude s Šichtařovou řešit.

Právě mandátový a imunitní výbor prověřuje mimo jiné platnost zvolení zákonodárců, ale rozhoduje také o jejich disciplinárních prohřešcích. Mohl by se tak teoreticky zabývat právě Šichtařovou a jejími videi, které tvořila ve Sněmovně.

V úterý Válková pro iDNES.cz sdělila, že s poslankyní neměla možnost mluvit osobně.

„Nějak jsme se míjely ve Sněmovně. Teď máme zasedání až příští týden. Nechtěla jsem to ale odkládat, takže jsem to vyřešila prostřednictvím jejich klubu. Projednali to s ní a už se to nebude opakovat. Je to případ – nerada to říkám – ale začátečnice. Neuvědomila si to,“ popsala Válková s tím, že upozornění na aktivity Šichtařové bylo zcela na místě.

Dokument pravidel etického chování poslance, který v roce 2024 přijal mandátový a imunitní výbor, říká, že člen dolní komory by měl oddělovat práci poslance a svoje podnikání. Šichtařová je vedena jako jednatelka poradenské investiční společnosti Next Finance. Na tento dokument upozornila v dřívějším vyjádření pro iDNES.cz i Česká národní banka (ČNB). Poslanec má coby zákonodárce vliv na legislativu kapitálových trhů.

Šichtařová nabízí ze Sněmovny investice. Jen využívám plonkový čas, tvrdí

„Poslanec se nebude odvolávat na svou funkci v záležitostech, které souvisejí s jeho osobními zájmy, zejména s jeho povoláním, zaměstnáním nebo podnikáním,“ píše se v dokumentu.

Předsedkyně výboru Válková dodala, že kolega Šichtařové jí potvrdil, že s poslankyní už věc projednali. „Chtěla jsem to řešit dříve, než se s ní osobně potkám, což bude určitě na státním rozpočtu, který se má projednávat. Takže tam s ní budu možná mluvit. Možná ji na to neformálně upozorním, protože formálně to s ní už projednali. Bere to na vědomí. Potvrdila, že už se to nebude nikdy opakovat,“ dodala.

Tisková konference po ustavující schůzi poslaneckého klubu SPD. (7. října 2025)
Mandátový a imunitní výbor se zabýval žádostmi o vydání k trestnímu stíhání v kauzách předsedy ANO Andreje Babiše a Tomio Okamury z SPD. Doporučení, zda je vydat, dá Sněmovně výbor, až 3. února, řekla jeho šéíka Helena Válková.
Poslankyně SPD Šichtařová nabízí ve Sněmovně investiční poradenství
Šéfka mandátového a imunitního výboru za hnutí ANO Helena Válková před jednáním mandátového a imunitního výboru Sněmovny (17. února 2026)
17 fotografií

Šichtařová ale výroky Válkové dementovala. Ve svém vyjádření pro iDNES.cz sdělila, že ve Sněmovně s nikým ohledně svých videí o investicích nemluvila.

„Nejsem zaměstnancem poslaneckého klubu, natož jakéhokoliv člena poslaneckého klubu. Jsem zvoleným poslancem a svůj poslanecký slib jsem složila vůči českým občanům. Podle toho se chovám a chovat budu,“ reagovala poslankyně SPD. Podle svých slov nikomu neslíbila, že videa o investicích přestane ve Sněmovně natáčet.

Redakce oslovila také předsedu poslaneckého klubu SPD Radima Fialu, zda on či někdo z klubu videa s Šichtařovou řešil. „Neřešili jsme nic,“ odvětil v SMS zprávě Fiala.

14. ledna 2026

Potřebujete prověřit investice, láká Šichtařová

Portál iDNES.cz před několika dny upozornil na to, že poslankyně Šichtařová natáčí na půdě Sněmovny videa, ve kterých nabízí investiční poradenství a doporučuje nakupovat drahé kovy. Své aktivity Šichtařová vysvětlila tím, že se ve Sněmovně nepracuje a sama jen využívá svůj „plonkový čas“.

„Potřebovali byste vaše investice trochu prověřit, ale necítíte se na to objednat si konzultaci přímo se mnou? I na to máme řešení,“ říká Šichtařová ve svém videu z poslanecké kanceláře, které nedávno zveřejnila na sociální síti Facebook.

Považujete videa Markéty Šichtařové za problematická?

celkem hlasů: 4917

Šichtařová natočila první takové video jen několik týdnů poté, co se za SPD stala poslankyní. V minulosti nabízela také investice do zlata, které její poradenská společnost Next Finance zprostředkovává. Firma vedle toho nabízí také ekonomické prognózy.

Natáčí krátké informační vstupy, tvrdí Vondráček

Šichtařová je členem strany Svobodní, do Sněmovny se dostala jako lídr kandidátky SPD v Praze a je členkou výboru pro zdravotnictví.

Vedení SPD videa Šichtařové odmítlo komentovat s tím, že je poslankyně členkou strany Svobodných. Její předseda Libor Vondráček, který je také poslancem za SPD, pro iDNES.cz už dříve řekl, že Šichtařová ve Sněmovně natáčí krátké informační vstupy pouze během pracovních přestávek.

To nejméně efektivní, co kdy dělala. Práce ve Sněmovně Šichtařovou už znechutila

„Pokud jde o natáčení krátkých informačních vstupů, paní poslankyně k nim využívá výhradně pracovní přestávky nebo volné chvíle mezi jednáními, čímž pouze maximalizuje využití svého času, aniž by tím jakkoli omezovala své poslanecké povinnosti,“ vysvětlil Vondráček.

Doplnil také, že poslankyně tímto způsobem vzdělává veřejnost v oblasti finanční gramotnosti a správy majetku. „Nevidíme žádný důvod jí v těchto aktivitách bránit, pokud nejsou v rozporu s jednacím řádem,“ dodal Vondráček.

25. února 2026  8:44

