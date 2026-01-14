To nejméně efektivní, co kdy dělala. Práce ve Sněmovně Šichtařovou už znechutila

„Drtivá většina hlasování se týkala jenom byrokracie a obsazování různých komisí. Ani jediný zákon, který by opravdu někomu pomohl,“ pokračuje Šichtařová ve videu, které ve středu zveřejnila na sociální síti X.
Podle poslankyně většina jejích kolegů řadových poslanců dělá jen to, že přebírá dary od firem, které jim nechávají u Sněmovního sekretariátu, nebo sledují obstrukce v jednacím sále. Sama pak ve videu ukázala na několik dárkových tašek a obrazovku s přímým přenosem z jednacího sálu Sněmovny.
„Možnost něco opravdu užitečného odhlasovat je prozatím nula,“ konstatuje Šichtařová s dodatkem, že práce poslankyně je to nejméně efektivní, co kdy dělala.
Šichtařová je členem strany Svobodní, do Sněmovny se dostala jako lídr kandidátky SPD v Praze. Ve Sněmovně je členkou výboru pro zdravotnictví, kterého se prozatím nezúčastnila ani jednou, poněvadž se z ustanovující schůze v listopadu omluvila.
|
Nebudu v opozici a sedět ve žvanírně, radši odejdu pryč, říká Babiš
Podobně jako Šichtařová kritizoval Sněmovnu už dříve také Andrej Babiš, který v roce 2016 znechuceně prohlásil, že je to pouhá žvanírna. „Já nebudu v opozici. To je vyloučeno. Naprosto vyloučeno. Nebudu sedět ve žvanírně, kde si lidé jako Kalousek hrají na demokracii,“ reagoval tehdy Babiš na dotaz, co by dělal, kdyby se hnutí ANO nedostalo do vlády. Nakonec ale vytrval – jak v opozici, tak i po loňském volebním vítězství.