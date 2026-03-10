Šichtařová končí ve Sněmovně. Nebudu asistovat u cenzury, říká

Autor: ,
  19:47aktualizováno  20:31
Markéta Šichtařová, zvolená za SPD, se rozhodla skončit v Poslanecké sněmovně. Důvodem je podle ní hlasování o zákonu o digitální ekonomice, který zpřísní pravidla pro sociální sítě. Šichtařová v uplynulých dnech opakovaně čelila kritice kvůli nízké aktivitě v dolní komoře.
„Všichni ostatní členové vládní koalice se zachovali alibisticky. Před volbami jsem slibovala změnu, nikoliv alibismus. Je ale jasné, že skutečná změna se nepodaří, dál ustupujeme EU, dokonce i za cenu rizika zavedení cenzury,“ napsala členka poslaneckého klubu SPD Šichtařová na Facebooku.

Za současné situace podle ní nelze plnit předvolební sliby, které dala voličům. Stejně tak svůj odchod z dolní komory odůvodnila i dopise předsedovi Sněmovny Tomiu Okamurovi.

Poslanci dali šanci návrhu, který má zpřísnit pravidla pro sociální sítě

„U cenzury nebudu asistovat, popřela bych tím všechno své dosavadní působení za mnoho let,“ dodala Šichtařová k návrhu, který vychází ze směrnice Digital Services Act (DSA).

„Respektuji rozhodnutí paní kolegyně Šichtařové, které si velmi vážím jako ekonomického odborníka. Jde o její osobní rozhodnutí. Já jsem také dnes hlasoval pro zamítnutí cenzurního zákona DSA a proti diktátu z EU,“ řekl pro iDNES.cz Okamura.

Předseda sněmovního klubu SPD Radim Fiala řekl, že rozhodnutí Šichtařové respektuje, váží si jí jako ekonomky. Jde o její osobní rozhodnutí, uvedl.

Šichtařovou by mohl nahradit Josef Nerušil, který je prvním náhradníkem. Devětatřicetiletý člen SPD je zastupitelem pražského magistrátu a také zastupitelem městské části Praha 10.

„Hrozba pro svobodu slova“

Poslanci v úterý poslali návrh zákona o digitální ekonomice do 2. čtení. Podle Šichtařové tak učinili „ve strachu ze sankcí od Evropské unie“.

„Toto nařízení by mělo přinést sjednocení pravidel pro řešení problémů typu podvody při elektronickém obchodování, kybernetické hrozby nebo třeba omezování hospodářské soutěže. Až potud, to je v pořádku. Jenomže spolu s tím přináší také výrazně vyšší administrativní zátěž pro poskytovatele digitálních služeb. A co hůř? Přináší to také výraznou hrozbu pro svobodu slova. Jak jinak, než samozřejmě pod záminkou potírání dezinformací a nenávistných projevů,“ řekla Šichtařová při projednávání návrhu.

Šichtařová z klubu SPD obhajovala, že se vyhýbá práci poslance ve výborech

Kromě Šichtařové bylo pro zamítnutí návrhu jen šest poslanců SPD – Tomio Okamura, Tomáš Doležal, Jaroslav Foldyna, Radek Koten, šéfka Trikolory Zuzana Majerová a Miroslav Ševčík. Šéf Svobodných Libor Vondráček, jeden ze dvou zástupců Svobodných zvolený za SPD spolu s Šichtařovou, se zdržel a kolegyni tak nepodržel.

Nízká aktivita ve Sněmovně

Šichtařová se v minulých dnech stala terčem kritiky, a to kvůli nízké aktivitě ve Sněmovně. Právě úterní vystoupení k zákonu o digitální ekonomice bylo její vůbec první. Nebyla ani členkou žádného sněmovního výboru.

„Pokud jde o účast poslance ve výborech, jedná se o právo poslance, nikoliv povinnost, natož snad morální povinnost. Od počátku zde jsem avizovala, že tohoto svého práva využívat nebudu,“ obhajovala se v úterý Šichtařová.

Válková domluvila Šichtařové kvůli videím o investicích. Příště ji požene před výbor

K vyšší aktivitě ji o víkendu vyzvali i Tomio Okamura a místopředseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). „Myslím, že poslanec by měl pracovat ve výborech. Já jsem vždycky ve výborech pracoval, bavilo mě to. Myslím, že poslanec by měl být aktivní a měl by oddělit soukromé aktivity od práce ve Sněmovně,“ řekl Okamura v České televizi.

Podobně se vyjádřil také Vondráček. „Chápu poslanecký mandát úplně jinak. Jestli se někde pracuje, jsou to ty výbory. Jestli ji to nebaví, měli bychom se ptát, jestli se nechce věnovat něčemu jinému,“ řekl.

Šichtařová na půdě Sněmovny také natáčela videa, ve kterých láká na služby investiční poradkyně. Situaci musela řešit předsedkyně mandátového a imunitního výboru Helena Válková (ANO), která ji před natáčením podobných videí varovala.

10. března 2026  19:47,  aktualizováno  20:31

