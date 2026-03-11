Zůstat poslankyní by se blížilo kolaboraci, politikům jde jen o PR, kritizuje Šichtařová

Matěj Svěrák
  16:52
Poslankyně Markéta Šichtařová se ve středu vyjádřila ke svému konci ve Sněmovně. Podle svých slov složila mandát poslankyně za SPD proto, že dolní komora parlamentu je neefektivní. Vadilo jí například rozdělení do výborů a chování některých poslanců. „S politikou končím, budu se plně věnovat profesi ekonomky. Politika už není volbami opravitelná,“ prohlásila.

„Poslanci se na mě sesypali, protože jsem řekla, jak to ve Sněmovně skutečně chodí a velmi ochotně na to naskočila i média. Bylo mi to tak trochu jedno,“ uvedla Šichtařová ve videu, které zveřejnila na svém Facebooku.

Šichtařová těmito slovy naráží na videa, která natáčela v Poslanecké sněmovně a v nichž lákala na své služby investiční poradkyně. V reakci na kritiku tehdy uvedla, že jen využívá svůj plonkový čas ke skutečně důležitým věcem, protože se ve Sněmovně vůbec nic nedělá.

Média také upozornila, že poslankyně SPD zaměstnává svého partnera Jakuba Radhiho jako asistenta, na kterého pobírala maximální možný příspěvek. Podle Šichtařové bylo zaměstnávání partnera „zcela morální“.

Šichtařová končí ve Sněmovně. Nebudu asistovat u cenzury, říká

„Je naprosto maximálně morální zaměstnat jako svou pravou ruku někoho, komu důvěřuju. A naopak nemorální je zaměstnat někoho, komu věřit nemohu. Věřit nemohu někomu, kdo pobíhá okolo Sněmovny jako pes s vyplazeným jazykem hledající kost, který chce získat jen nějakou tu funkci,“ pronesla Šichtařová.

Šichtařová rovněž odešla ze dvou výborů a aktuálně nepůsobila v žádném. Ve videu se hájí tím, že s rozdělením do výboru od začátku nesouhlasila.

Spor v koalici kvůli vakcínám na chřipku. Ať očkování nehradí pojišťovny, žádá SPD

Jako bývalá členka výboru pro zdravotnictví zkritizovala současného ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za to, že je podle ní pod vlivem farmaceutických společností.

„Ministr Vojtěch si dál jede svoji očkovací linii ve prospěch farmaceutických firem a je to naprosto v rozporu s tím, co koalice před volbami slibovala,“ oznámila Šichtařová, která je původním povoláním ekonomka.

Šichtařová nesplnila zákonné podmínky pro složení mandátu, řekla Válková

Redakce iDNES.cz oslovila ministra zdravotnictví Vojtěcha s žádostí o vyjádření. Do vydání článku ale nereagoval. Mluvčí resortu zdravotnictví Martin Novotný už v minulosti konstatoval, že očkování představuje nejúčinnější nástroj, jak snížit riziko závažného průběhu nemocí.

„Očkování nejen proti covid-19 bylo a je nejúčinnějším nástrojem, jak významně snížit riziko závažnějšího průběhu a chránit se před komplikacemi spojenými s těmito nemocemi,“ sdělil už dříve Novotný.

Šichtařová vysvětluje, proč složila poslanecký mandát
Hnutí SPD představilo volební program pro říjnové sněmovní volby. Na tiskové konferenci program představili Tomio Okamura, Jaroslav Foldyna, Radim Fiala, Jindřich Rajchl, Markéta Šichtářová, Zuzana Majerová, Libor Vondráček a Miroslav Ševčík. (8. září 2025)
Poslankyně Markéta Šichařová.
Adam Vojtěch (ANO), na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (28. listopadu 2025).
22 fotografií

Svůj odchod ze Sněmovny Šichtařová ohlásila po úterním hlasování o zákonu o digitální ekonomice, který zpřísní pravidla pro sociální sítě. Pro zamítnutí tohoto návrhu bylo vedle Šichtařové jen šest poslanců z řad SPD – Tomio Okamura, Tomáš Doležal, Jaroslav Foldyna, Radek Koten, šéfka Trikolory Zuzana Majerová a Miroslav Ševčík.

„Silné politické gesto, měla potenciál.“ Poslanci SPD reagují na konec Šichtařové

Šéf Svobodných Libor Vondráček, jeden ze dvou zástupců Svobodných zvolený za SPD spolu s Šichtařovou, se zdržel.

Šichtařová ve videu zároveň zopakovala, že ve Sněmovně nemůže plnit své předvolební sliby. „V současné Poslanecké sněmovně vidím obrovskou servilitu vůči Bruselu. A jak jsem řekla už během projednávání zákona o digitální ekonomice, cenzura se nedá napravit pozměňovacími návrhy, cenzura tu prostě je. Tvářit se, že z velké cenzury bude jen malá cenzura, to je jen alibismus vládní koalice,“ řekla Šichtařová.

„Prosazování změny není zkrátka možné. Jediné, o co poslancům jde, je jejich PR, aby se mohli dostat do Sněmovny znovu a znovu. Jakmile jsou zvoleni, jsou gumoví. Zůstat ve Sněmovně se pro mě skoro blíží kolaboraci,“ uzavřela Šichtařová s dodatkem, že v politice končí i proto, že podle ní není volbami opravitelná.

