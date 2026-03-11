„Silné politické gesto, měla potenciál.“ Poslanci SPD reagují na konec Šichtařové

Matěj Svěrák
  12:10
Poslanci vládního hnutí SPD respektují rozhodnutí Markéty Šichtařové, která v úterý informovala o svém konci v Poslanecké sněmovně. Podle poslance Jaroslava Foldyny byl krok Šichtařové silným gestem, kterým se ale zbavila možnosti cokoliv dalšího ovlivnit. „Práce ve Sněmovně ji neseděla, což ale docela chápu,“ konstatoval. Další zákonodárci dodávají, že o jejím plánovaném konci nevěděli.
Hnutí SPD představilo volební program pro říjnové sněmovní volby. Na tiskové...

Hnutí SPD představilo volební program pro říjnové sněmovní volby. Na tiskové konferenci program představili Tomio Okamura, Jaroslav Foldyna, Radim Fiala, Jindřich Rajchl, Markéta Šichtářová, Zuzana Majerová, Libor Vondráček a Miroslav Ševčík. (8. září 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Tisková konference po ustavující schůzi poslaneckého klubu SPD. (7. října 2025)
Poslankyně SPD Šichtařová nabízí ve Sněmovně investiční poradenství
Hnutí SPD představilo volební program pro říjnové sněmovní volby. Na tiskové...
Hnutí SPD představilo volební program pro říjnové sněmovní volby. Na tiskové...
32 fotografií

„Krok paní Šichtařové vnímám jako opravdu velmi silné politické gesto, kterým se ovšem na druhou stranu zbavila možnosti cokoli dál ve Sněmovně ovlivnit,“ sdělil ve svém vyjádření pro iDNES.cz Foldyna.

Připomněl, že Šichtařová svůj postoj spojila s hlasováním o zákonu o digitální ekonomice, který zpřísní pravidla pro sociální sítě. Pro zamítnutí tohoto návrhu bylo ve Sněmovně jen šest poslanců SPD – Tomio Okamura, Tomáš Doležal, Jaroslav Foldyna, Radek Koten, šéfka Trikolory Zuzana Majerová a Miroslav Ševčík.

Šéf Svobodných Libor Vondráček, jeden ze dvou zástupců Svobodných zvolený za SPD spolu s Šichtařovou, se zdržel a kolegyni tak nepodržel.

Šichtařová končí ve Sněmovně. Nebudu asistovat u cenzury, říká

Šichtařová svůj odchod odmítla blíže komentovat. Portál iDNES.cz shání reakci Vondráčka a také dalších zástupců SPD.

„Musím říci, že zákon, vůči němuž se tímto způsoben vymezila, skutečně pokládám za extrémně nebezpečný. Co se týká paní Šichtařové, tak se mi zdálo, že jí práce ve Sněmovně neseděla, což ale docela chápu, protože jde často o velmi úmornou, skoro až beznadějně vypadající činnost, s čímž se ne každý dokáže, či chce vyrovnat,“ pokračoval Foldyna s dodatkem, že o jejím záměru předem nevěděl.

Předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru Helena Válková z hnutí ANO ve středu upozornila, že Šichtařová je stále poslankyní, neboť její rezignační dopis zatím není notářsky ověřený.

Šichtařová v uplynulých dnech opakovaně čelila kritice kvůli nízké aktivitě v dolní komoře parlamentu. Předseda SPD Okamura i místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček vyzvali v neděli Šichtařovou, aby byla ve Sněmovně aktivnější.

Šichtařová odešla ze dvou výborů a aktuálně nepůsobila v žádném, její vystoupení k zákonu o digitální ekonomice bylo prvním na plénu.

Válková domluvila Šichtařové kvůli videím o investicích. Příště ji požene před výbor

Redakce iDNES.cz také informovala o tom, že Šichtařová ve Sněmovně natáčí videa, ve kterých láká na služby investiční poradkyně. Jako svého asistenta pak zaměstnává partnera Jakuba Radhiho, na kterého pobírala maximální možný příspěvek.

„Videa o investicích byla nešťastná“

„Videa propagující činnost její firmy, natáčení ve Sněmovně, považuji za nešťastná. Přesto si ale myslím, že paní Šichtařová má v mnoha ohledech stále velký politický potenciál,“ dodal Foldyna.

Jedním z těch, kdo hlasovali proti zákonu o digitální ekonomice, byl poslanec SPD Doležal. Ten pro iDNES.cz řekl, že rozhodnutí Šichtařové chápe.

Šichtařová nesplnila zákonné podmínky pro složení mandátu, řekla Válková

„Plně respektuji jakákoli rozhodnutí všech svých kolegů z poslaneckého klubu. Důvěřuji Markétě Šichtařové v tom, že impulsem pro její rezignaci bylo nezamítnutí zákona o digitální ekonomice (DSA). Předem jsem o tom nevěděl,“ oznámil Doležal.

V podobném duchu se vyjádřil také místopředseda výboru pro obranu Jindřich Rajchl. „Je to její osobní rozhodnutí, na které má každý poslanec právo. Co se týče motivace, tu zná ona sama. Já jí do hlavy nevidím, a proto se necítím povolaný k tomu, abych se k důvodům jejího rozhodnutí jakkoliv vyjadřoval,“ sdělil.

Okamura již v úterý pro iDNES.cz uvedl, že rozhodnutí Šichtařové, které si velmi váží jako ekonomického odborníka, respektuje. „Jde o její osobní rozhodnutí. Já jsem také dnes hlasoval pro zamítnutí cenzurního zákona DSA a proti diktátu z EU,“ řekl.

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
9. března 2026  13:07,  aktualizováno  11. 3. 11:41

