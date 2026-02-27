Poslankyni Šichtařové dělá asistenta její přítel. Měsíčně bere 55 tisíc

Autor:
  11:02
Poslankyně Markéta Šichtařová zaměstnává partnera Jakuba Radhiho jako svého asistenta, měsíčně na něj čerpá maximální možný příspěvek. Pro portál Seznam Zprávy, který o tom informoval, situaci odmítla komentovat.
Markéta Šichtařová, volební lídr Svobodných, kteří chtějí do voleb na...

Markéta Šichtařová, volební lídr Svobodných, kteří chtějí do voleb na kandidátkách SPD | foto:  Petr Topič, MAFRA

Hostem pořadu Rozstřel je Markéta Šichtařová.
Poslanec Libor Vondráček zvolený za SPD před jednáním mandátového a imunitního...
Tisková konference po ustavující schůzi poslaneckého klubu SPD. (7. října 2025)
Tisková konference po ustavující schůzi poslaneckého klubu SPD. (7. října 2025)
10 fotografií

Šichtařová na svého partnera čerpá měsíčně 55 tisíc korun. Informaci potvrdil portálu Seznam Zprávy poslanec Libor Vondráček. „Ano, je to tak, je její partner. Asistent opravdu musí být člověk, kterému se svěřuje poslanec s absolutně důvěrnými věcmi. A byť tohle není úplně častá věc, tak to zase není poprvé, co se podobná situace stala,“ uvedl Vondráček s tím, že v tom nevidí nic nelegálního.

Šichtařová s videi o investicích slíbila skončit, říká Válková. Poslankyně to popírá

Šichtařová na svých sociálních sítích zveřejnila několik fotografií (viz příspěvek z Facebooku níže), kde je s Radhim v objetí. Po zavolání na její telefon hovor vzal právě její přítel, představil se jako „Radhi, Next Finance“. Jde o název firmy Markéty Šichtařové, ve které nabízí finanční poradenství. Záležitost dále odmítl komentovat.

Obdobně odpověděla i Šichtařová. „Své soukromí nebudu nikomu komentovat, krom jiného s ohledem na bezpečnost svých dětí,“ sdělila pro Seznam Zprávy. Redakce iDNES.cz taktéž shání vyjádření Vondráčka a Šichtařové.

Zákonodárci dříve často z veřejných peněz zaměstnávali své příbuzné a blízké, někteří poslanci měli jako asistenty své děti či manžele a manželky. Po kritice se od této praktiky spíše upustilo.

14. ledna 2026

Videa o investicích řeší i Válková

Šichtařová v Poslanecké sněmovně zatím nevystoupila na plénu, nezúčastnila se ani jednání žádného z výborů. Redakce iDNES.cz v minulých dnech upozornila, že na sociální sítě natáčí v prostorách Sněmovny videa, ve kterých propaguje svou firmu zabývající se finančním poradenstvím.

Po upozornění iDNES.cz se do věci vložila předsedkyně mandátového a imunitního výboru Helena Válková (ANO). Tento výbor prověřuje mimo jiné platnost zvolení zákonodárců a rozhoduje také o jejich disciplinárních prohřešcích. Mohl by se tak teoreticky zabývat právě Šichtařovou a jejími videi, které tvořila ve Sněmovně.

To nejméně efektivní, co kdy dělala. Práce ve Sněmovně Šichtařovou už znechutila

Dokument pravidel etického chování poslance, který v roce 2024 přijal mandátový a imunitní výbor, říká, že člen dolní komory by měl oddělovat práci poslance a svoje podnikání. Šichtařová podle Válkové slíbila, že s videi přestane. Poslankyně ale takové tvrzení odmítla.

„Nejsem zaměstnancem poslaneckého klubu, natož jakéhokoliv člena poslaneckého klubu. Jsem zvoleným poslancem a svůj poslanecký slib jsem složila vůči českým občanům. Podle toho se chovám a chovat budu,“ reagovala poslankyně SPD.

Ve videích doporučuje například nakupovat drahé kovy. Své aktivity vysvětluje tím, že se ve Sněmovně nepracuje a sama jen využívá svůj „plonkový čas“. „Potřebovali byste vaše investice trochu prověřit, ale necítíte se na to objednat si konzultaci přímo se mnou? I na to máme řešení,“ říká na jednom z videí.

12. února 2026
Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Nejčtenější

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti

Ranč Zorro Jeffreyho Epsteina v Novém Mexiku.

Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky...

Zelenskyj poprvé ukázal svůj bunkr. Sem mu volal Biden a nabízel odvoz ze země

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ukázal poprvé svůj bunkr pod...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videu, které natočil k dnešnímu čtvrtému výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině, poprvé ukázal svůj bunkr pod prezidentskou kanceláří v centru...

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa v souvislosti s kauzou Epstein

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa. (19. února 2026)

Britská policie zadržela na několik hodin králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora pro podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci. Případ bratra Karla III. souvisí s kauzou zesnulého...

Soud za deset minut rozvedl manželství expremiéra Nečase. Pár se odcizil

Jana a Petr Nečasovi před jednáním Vrchního soudu v Praze (14. září 2017)

Soud v úterý rozvedl manželství bývalého premiéra Petra Nečase (ODS) a Jany Nečasové, dříve Nagyové, někdejší ředitelky jeho sekretariátu na úřadu vlády. Na ukončení manželství se dohodli. Kvůli...

Poslankyni Šichtařové dělá asistenta její přítel. Měsíčně bere 55 tisíc

Markéta Šichtařová, volební lídr Svobodných, kteří chtějí do voleb na...

Poslankyně Markéta Šichtařová zaměstnává partnera Jakuba Radhiho jako svého asistenta, měsíčně na něj čerpá maximální možný příspěvek. Pro portál Seznam Zprávy, který o tom informoval, situaci...

27. února 2026  11:02

Zmanipulovaný Čech přišel o miliony i byt, v Africe se pokusil o sebevraždu

Premium
Poškozený senior u Městského soudu v Praze (26. 2. 2026)

Extrémní případ zmanipulovaného seniora, který ve strachu opustil Česko, na dálku prodal byt, peníze poslal na cizí účet a pak si v zoufalství sáhl v Africe na život, začal ve čtvrtek projednávat...

27. února 2026

Mobiliář zámku Hrubý Rohozec náleží dědičce rodu Walderode, rozhodl soud

Zámek Hrubý Rohozec (29. ledna 2026)

Mobiliář státního zámku Hrubý Rohozec v Turnově náleží Johanně Kamerlanderové, dědičce rodu Walderode. V pátek o tom rozhodl okresní soud v Semilech, verdikt ale není zatím pravomocný. Vdova po...

27. února 2026  8:37,  aktualizováno  10:59

Chytré kolonoskopy s AI vidí i malé polypy, v Olomouci díky nim vyšetří více pacientů

V olomoucké fakultní nemocnici přibyla nová vyšetřovna i nové „chytré“...

Dlouhé čekání na kolonoskopii, která může včas odhalit rakovinu? V Olomouci by mělo být minulostí. Fakultní nemocnice Olomouc pořídila nové přístroje s umělou inteligencí, jež pomáhají zachytit i...

27. února 2026  10:37

RECENZE: Kluci roz-tata-nčili Forum Karlín. Křest novinky Tata Bojs nabil energií

Premium
Koncertní křest alba V původním snění kapely Tata Bojs (Forum Karlín, Praha,...

Kapela Tata Bojs uvedla ve čtvrtek 26. února na koncertě ve vyprodaném pražském Foru Karlín do světa nové album V původním snění. Navzdory zažitému úzu disk nepolila sektem ani jiným slavnostním...

27. února 2026  10:35

Výstřihy a tepláky mají žáci opět povolené. Škola musela zákaz zrušit

Základní škola Sirotkova v Brně zavedla přísnější pravidla pro oblékání žáků....

Brněnská základní škola v Sirotkově ulici zmírnila po verdiktu inspekce pravidla pro oblékání svých žáků. Ve školním řádu jim už nezakazuje nosit tepláky nebo třeba oblečení s velkým výstřihem či...

27. února 2026  10:23

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

27. února 2026  10:19

Po každé ráně je třeba znovu vstát. Bryan Adams vystoupí v pražské O2 areně

Bryan Adams vystoupí v rámci turné Roll with whe Punches v pražské O2 areně.

Hvězdný zpěvák Bryan Adams se vrací do Prahy. Vystoupí 13. prosince v O2 areně se svým turné Roll with the Punches. Zazní jak jeho nejznámější hity, tak i skladby z aktuální tvorby, která dokazuje,...

27. února 2026  10:06

Okamura s Vystrčilem pokračují v Budapešti. Orbán mluvil o Ukrajině

Maďarský premiér Viktor Orbán na jednání předsedů parlamentů zemí V4. (27....

Od našeho zpravodaje v Budapešti Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) se šéfem Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) pokračují druhým dnem na jednání Visegrádské čtyřky v Maďarsku. V pátek českou delegaci čeká konference se zeměmi...

27. února 2026  8:49,  aktualizováno  9:56

Dopraváci v Německu vyšli do dvoudenní stávky. Letos již podruhé

německo stávka odbory verdi MHD

Po celém Německu v pátek stávkují zaměstnanci městských dopravních podniků. Tramvaje, autobusy i vlakové soupravy metra zůstaly letos už podruhé stát v garážích a depech. Není jasné, kdy bude...

27. února 2026  9:47

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Okamura přijal pozvání do Otázek Václava Moravce, v pořadu bude po devíti letech

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) po jednání šéfů parlamentů zemí...

Předseda Poslanecké sněmovny a šéf hnutí SPD Tomio Okamura obdržel po devíti letech pozvání do pořadu Otázky Václava Moravce (OVM). Mluvčí hnutí SPD Lenka Čejková v pátek ráno redakci iDNES.cz...

27. února 2026  9:08,  aktualizováno  9:37

Valenta z Olympiku spáchal sebevraždu. Nic tomu nenasvědčovalo, nechápe vdova

Milan Peroutka (vlevo) a Jiří Valenta s manželkami

Manželka zesnulého klávesisty Olympiku Jiřího Valenty prozradila, že hudebník spáchal sebevraždu. Valenta, který se poslední roky potýkal se zhoršujícím se psychickým stavem, se zastřelil u řeky...

27. února 2026  9:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.