Šichtařová se omluvila Pikorovi. Rozsudek zkreslila, reaguje poslanec

Soud podle zveřejněného vyjádření Šichtařové uznal, že její výpověď se může zakládat na realitě. Proto také Pikorovi jakožto žalující straně nepřiznal požadovanou náhradu ve výši 100 tisíc korun i na náhradu za výdaje na řízení. Naopak soudy přiznaly nárok na vrácení poplatků za řízení žalované straně, tedy Šichtařové.
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„To je podstatné zejména proto, že původním předmětem sporu bylo právě tvrzení, že zveřejněné informace byly smyšlené a představovaly pomluvu. V reakci na konstatování soudu, že informace měly reálný základ, Pikora vzal v průběhu jednání zpět svůj požadavek, aby informace byly označeny za pomluvu. Dále trval už jen na omluvě za zásah do jeho osobnostních práv způsobený formou zveřejnění těchto informací v magazínu Ona DNES.
Omluvu zveřejnila Šichtařová dnes na svém Facebooku.
„Omlouvám se Vladimíru Pikorovi za neoprávněný zásah do soukromí tím, že jsem uveřejnila informaci o jeho zdravotním stavu a uvedla, že jsem věřila, že s jeho vyléčením pomine nejen porucha ale i násilí, protože to s poruchou souvisí, že jsem musela podstoupit dekontaminační proces, a že kdybych to neudělala, byl by nůž v ruce, že jsem od něj dostala párkrát pěstí a mladší děti od něj dostávaly na zadek stylem, který připomínal porouchaný stroj, co se nemůže zastavit, a že když se ale vrátil domů, změnil se ve zlého agresivního Hyda, a že jeho psychický tlak se stupňoval a k němu se začal přidávat i ten fyzický, čímž jsem zasáhla do jeho práva na ochranu dobrého jména, lidské důstojnosti, osobní cti a vážnosti ve společnosti,“ napsala bývalá poslankyně.
Pikora považuje vyjádření za manipulaci
Pikora se ale vůči znění omluvy, a především znění kompletního vyjádření Šichtařové ohradil. Podle něj neodpovídá realitě.
„Její tvrzení, že soud prokázal domácí násilí a že pravomocné rozhodnutí potvrdilo pravdivost jejich veřejných tvrzení, je nepravdivé,“ myslí si poslanec. Šichtařová podle Pikory ve svém vyjádření záměrně cituje pouze jednu část rozsudku.
„Okresní soud sice uvedl, že její hodnotící soudy o projevech diagnózy měly určitý reálný základ, současně však výslovně konstatoval, že ‚výroky o nepřiměřeném bití a ohrožování nožem jsou navíc v rozporu se znaleckým posudkem a provedeným dokazováním‘. Soud rovněž uvedl, že fyzické násilí svědkyně nepotvrdila a vyjádření dcery považoval za vysoce subjektivní a zkreslené,“ napsal Pikora pro iDNES.cz.
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Právě údajné incidenty s dcerou rezonovaly v rozhovoru pro magazín Ona DNES, na kterém se zakládá celý soudní spor s Pikorou, možná nejsilněji. Podle Šichtařové měl Pikora podezření, že jejich dům je kontaminovaný nebo radioaktivní, což pak přenášel i na děti.
„Nesměla jsem dělat běžné věci a používat telefon, protože všechno bylo kontaminované radiací. Téměř jsem neopouštěla dům. Děti byly od partnera vycvičené, že nesmí ve škole říct o tátovi ani slovo. Syn mi třeba vyprávěl, že čekal na přechodu a zmáčkl tlačítko, aby naskočila zelená. V tu chvíli zrovna kolem projíždělo tmavé auto a on si myslel, že jede táta. Úplně se sesypal ze strachu, že ho otec viděl, jak sahá na zakázaný čudlík,“ řekla v rozhovoru Šichtařová.
„Jindy jsem přišla do kuchyně, kde stála nahá zakrvácená dcera. Partner po ní hodil půllitrem plným vody, ten se rozbil, střep se odrazil od země a řízl ji do stehna. Všude byla krev a dcera měla poručeno střepy nahá uklidit a potom vytřít podlahu, aby se nekontaminovala. Když to udělala, hodil po ní další půllitr,“ vykreslila.
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Pikora se už tehdy vůči výrokům ohradil. „Když jsem se dnes ráno dočetl, co vše jsem údajně své exmanželce udělal, byl jsem v šoku. Vůbec se mi nechce věc komentovat, protože jediný, kdo tím utrpí, je našich sedm dětí. Jsem milující otec a nechci jim ubližovat. Přesto se vyjádřit musím,“ reagoval tenkrát.
Šichtařová se v posledních parlamentních volbách dostala do Sněmovny za stranu Svobodní na společné kandidátce s SPD. Svůj poslanecký mandát ale složila letos v březnu. Jako důvod uvedla nemožnost splnit předvolební sliby v současném složení dolní komory parlamentu.
Pikora se ve stejných volbách stal poslancem za Motoristy, ve Sněmovně působí také jako předseda rozpočtového výboru.
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27. srpna 2024