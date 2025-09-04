Stovky lidí přišly v centru Prahy uctít dětské oběti v Pásmu Gazy a Izraeli

Na shromáždění navázal tichý průvod s názvem Světlo pro zhasnutá dětství v Palestině a Izraeli ke katolickému kostelu Nejsvětějšího Salvátora. Někteří z účastníků v průvodu nesli fotky dětí, které zemřely v Pásmu Gazy.
Průvod se měl uskutečnit bez vlajek, transparentů či jiných symbolů. Před kostelem ale čekal na konec shromáždění hlouček s palestinskými vlajkami.
„Naše svědomí nás zavazuje dát najevo solidaritu. Šli jsme v tichu, protože slova to nemohou vyjádřit,“ řekl kněz Tomáš Halík. „Je třeba ukončit spirálu násilí,“ prohlásil.
Poté zazněla v kostelu Nejsvětějšího Salvátora i modlitba v arabštině.
Mnozí dorazili v bílém oblečení, symbolu pokoje
Řada lidí, kteří předtím přišli do evangelického kostela U Salvátora, vyslyšela výzvu, aby přišli v bílém, barvě symbolizující jednotu a pokoj.
„Kdo zachrání jeden život, jako kdyby zachránil celé lidstvo,“ zaznělo třeba U Salvátora. Na shromáždění zněla čeština, arabština i hebrejština. Z evangelia četl v obou kostelech Halík.
„Ne všichni umíme křičet. Ne všichni umíme psát odborné články nebo dávat přednášky. Ale každý, kdo cítí, že zabíjení dětí není řešení, ale zkáza pro budoucnost, může přijít a mlčet s námi. Když docházejí slova, ticho je také postoj. A může být velmi hlasité,“ uvedli o akci Tamara a Tomáš Klusovi.
Na akci se podílejí občanské iniciativy a neziskové organizace, které dlouhodobě akcentují potřebu dodržování mezinárodního práva a práv civilistů. Například Lékaři bez hranic, Člověk v tísni, Charita Česká republika, Amnesty International, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Svět bez válek a násilí, Diakonie Českobratrské církve evangelické a řada dalších.
Večer vyvrcholí v Lucerna Music Baru benefičním koncertem pod moderátorským vedením Tomáše Kluse a Hany Řičicové. Výtěžek poputuje na pomoc civilnímu obyvatelstvu Gazy, a to prostřednictvím organizace Charita Česká republika.
Válka v pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.
Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmí propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu téměř 50 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.
Od začátku války bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví zabito nejméně 63 557 Palestinců, uvedla palestinská tisková agentura WAFA. OSN tato data podle agentury AFP považuje za spolehlivá.