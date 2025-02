Náboženská policie a otrocké divadlo. Mocné hnutí v Česku brojí proti Číně

Aktivní přívrženci pro iDNES.cz tvrdí, že Falun Gong je i přes své chyby, jedinou opoziční organizací, která bojuje s režimem v Číně. Má k tomu k dispozici velké bohatství a vliv v celosvětové politice. Česko nevyjímaje.

„Nejsme dokonalí. Jsme jen obyčejní lidé a máme své chyby, ale Falun Gong je to jediné, co proti zrůdnému režimu v Číně bojuje. Jsme ve válce a musíme si to přiznat,“ vysvětluje starší muž z Tchaj-wanu, který svou víru praktikuje v Česku.

Členové hnutí Falun Gong pro portál iDNES.cz dodali, že je Čína považuje za vážnou hrozbu kvůli jejich náboženství. Podle nich říše středu do Česka vyslala speciální policejní jednotku, jejímž úkolem je věřící bedlivě sledovat.

Jejich obavy potvrzuje i sinoložka Denisa Hilbertová. „Čínský komunistický režim monitoruje členy Falun Gong po celém světě. Je to dlouhodobá realita,“ objasňuje Hilbertová a dodává, že konkrétní praktiky Čína záměrně skrývá.