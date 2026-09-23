„Na seznamce NaKluky.cz jsem se zaregistroval před deseti lety, když jsem se pracovně přestěhoval do Česka. Tehdy to pro mě bylo složité se jen tak seznamovat. Po chvíli jsem nasbíral přes internet řadu kontaktů, ze kterých následně vznikly vážné i méně vážné vztahy,“ říká pro iDNES.cz sedmatřicetiletý Peter.
Pochází ze Slovenska a je dlouhodobým uživatelem webové seznamky NaKluky.cz, která je určena homosexuálům. Se seznamkou je spokojen, avšak připouští, že na webu se setkal i s nevhodným obsahem.
Zakládají falešné profily, kde se vydávají za náctileté dívky či chlapce. Jejich cílem je vylákat dospělé muže ven, kde je slovně či fyzicky napadají.