Vláda upravila seznam letů. Plánovaná cesta na summit NATO zmizela

Autor: ,
  10:42
Vládou aktualizovaný seznam letů ústavních činitelů obsahuje nově cesty jen do konce května. Podle pondělního rozhodnutí kabinetu z něj zmizely pozdější plánované cesty, tedy i červencový let premiéra Andreje Babiše (ANO), ministra zahraničních věcí Petra Macinky (Motoristé) a ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) na summit Severoatlantické aliance.

Kabinet je ohledně cesty ve sporu s prezidentem Petrem Pavlem, který usiluje o to, aby českou delegaci vedl.

V seznamu jsou po nejnovější aktualizaci už uplynulé cesty vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) na Kypr, prezidenta Pavla na Slovensko a do Rumunska, ale i Zůnova návštěva v Moldavsku, na které je tento čtvrtek. Do konce května zahrnuje rozpis ještě dvoudenní návštěvu ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) v Srbsku, Havlíčkovu cestu do Itálie a třídenní návštěvu prezidenta v Estonsku.

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Oproti předchozím verzím neobsahuje aktuální znění přílohy vládního usnesení například Babišovu cestu do Černé Hory na začátku června, ale ani cesty do Turecka související se summitem NATO. V závěru června se do Istanbulu chystá šéf Sněmovny Tomio Okamura (SPD), přímo na summit v Ankaře počítala dosavadní vládní usnesení s letem pro Babiše, Macinku a Zůnu.

Pavel s Babišem jednali o účasti na summitu naposledy minulý pátek, spor mezi Hradem a vládou ale pokračuje. Hlava státu trvá na své účasti, Babiš naopak míní, že by Pavel neměl být součástí delegace. O jejím složení rozhodne kabinet v červnu. Prezident argumentuje ústavou a nevyloučil, že by zvážil kompetenční žalobu, zatím ji ale nechystá. Babiš řekl, že ho mrzí udržování konfliktu. Ten se navíc spíš ještě vyostřil poté, co premiér na schůzku s prezidentem dorazil se zpožděním.

Prezidenta rozladilo, jak se Babiš zpozdil. Nejsem Pavlův podřízený, řekl premiér

Aktualizovaný přehled letů v roce 2026

12.-13. 5. Karel Havlíček Larnaka (Kypr)

12.-13. 5. Petr Pavel Bratislava (Slovensko), Bukurešť (Rumunsko)

14. 5. Jaromír Zůna Kišiněv (Moldavsko)

15.-16. 5. Martin Šebestyán Bělehrad (Srbsko)

20.-21. 5. Karel Havlíček Řím (Itálie)

26.-28. 5. Petr Pavel Tallin (Estonsko)

zdroj: vládní usnesení

Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března 2026)
Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci po jednání s premiérem Andrejem Babišem (8. května 2026)
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) před jednáním vlády (11. květen 2026)
Vláda upravila seznam letů. Plánovaná cesta na summit NATO zmizela

