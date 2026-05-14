Vláda upravila seznam letů. Plánovaná cesta na summit NATO zmizela

Kabinet je ohledně cesty ve sporu s prezidentem Petrem Pavlem, který usiluje o to, aby českou delegaci vedl.
V seznamu jsou po nejnovější aktualizaci už uplynulé cesty vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) na Kypr, prezidenta Pavla na Slovensko a do Rumunska, ale i Zůnova návštěva v Moldavsku, na které je tento čtvrtek. Do konce května zahrnuje rozpis ještě dvoudenní návštěvu ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) v Srbsku, Havlíčkovu cestu do Itálie a třídenní návštěvu prezidenta v Estonsku.
Oproti předchozím verzím neobsahuje aktuální znění přílohy vládního usnesení například Babišovu cestu do Černé Hory na začátku června, ale ani cesty do Turecka související se summitem NATO. V závěru června se do Istanbulu chystá šéf Sněmovny Tomio Okamura (SPD), přímo na summit v Ankaře počítala dosavadní vládní usnesení s letem pro Babiše, Macinku a Zůnu.
Pavel s Babišem jednali o účasti na summitu naposledy minulý pátek, spor mezi Hradem a vládou ale pokračuje. Hlava státu trvá na své účasti, Babiš naopak míní, že by Pavel neměl být součástí delegace. O jejím složení rozhodne kabinet v červnu. Prezident argumentuje ústavou a nevyloučil, že by zvážil kompetenční žalobu, zatím ji ale nechystá. Babiš řekl, že ho mrzí udržování konfliktu. Ten se navíc spíš ještě vyostřil poté, co premiér na schůzku s prezidentem dorazil se zpožděním.
Aktualizovaný přehled letů v roce 2026
12.-13. 5. Karel Havlíček Larnaka (Kypr)
12.-13. 5. Petr Pavel Bratislava (Slovensko), Bukurešť (Rumunsko)
14. 5. Jaromír Zůna Kišiněv (Moldavsko)
15.-16. 5. Martin Šebestyán Bělehrad (Srbsko)
20.-21. 5. Karel Havlíček Řím (Itálie)
26.-28. 5. Petr Pavel Tallin (Estonsko)
zdroj: vládní usnesení