Strany se dříve dohodly, že devět míst připadne ANO, tři SPD a čtyři Motoristům. Počítá s tím i koaliční smlouva.
Za ANO by se do vlády měli vrátit někteří politici, kteří ministerské pozice zastávali do roku 2021.
Kandidáti do vlády
premiér – Andrej Babiš
ministr průmyslu – Karel Havlíček
ministryně financí – Alena Schillerová
ministr zdravotnictví – Adam Vojtěch
ministr školství – Robert Plaga
ministerstvo práce a sociálních věcí – Aleš Juchelka
ministerstvo vnitra – Lubomír Metnar
ministerstvo spravedlnosti – Jeroným Tejc
ministerstvo pro místní rozvoj – Zuzana Schwarz Bařtipánová
ministerstvo obrany – Jaromír Zůna
ministr dopravy – Ivan Bednárik
ministr zemědělství – Martin Šebestyán
ministerstvo životního prostředí – Petr Macinka
ministerstvo zahraničí – Filip Turek
ministr kultury – Oto Klempíř
ministr sportu, prevence a zdraví – Boris Šťastný
Například Karel Havlíček má opět vést ministerstvo průmyslu a obchodu, Alena Schillerová financí, Adam Vojtěch zdravotnictví a Robert Plaga školství.
SPD nabízí tři nestranické odborníky
Hnutí SPD má získat resorty obrany, dopravy a zemědělství. Chce je obsadit nestranickými odborníky.
„Současná dohoda je, že jména kandidátů nejprve uvidí prezident, což považuji za korektní postup. Do té doby nebudu žádná jména potvrzovat ani komentovat. Prosím o pochopení,“ uvedl pro iDNES.cz předseda SPD Tomio Okamura.
Zemědělství by mohl vést bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán.
U resortu obrany se nejčastěji skloňuje jméno generála Jaromíra Zůny, který byl protikandidátem Karla Řehky na pozici náčelníka generálního štábu. Po jmenování Řehky působil Zůna jako vojenský přidělenec v Pekingu. Spekulovalo se také o Jiřím Hynkovi z Asociace obranného průmyslu.
U dopravy se mluví zejména o šéfovi Železnic Slovenskej republiky Ivanu Bednárikovi. Mezi lety 2014 a 2020 byl šéfem ČD Cargo a do února 2022 generálním ředitelem Českých drah.
Macinka: Jména nekomentuji
Motoristé sobě mají vést resorty zahraničí, životního prostředí, kultury a mít i ministra bez portfeje pro oblast sportu, prevence a zdraví.
„Všechny nominace schválí úterní koaliční rada, aby s nimi mohl předseda hnutí ANO seznámit pana prezidenta. Platí, co říkám od voleb – jména nekomentuji. Považuji za vhodné, aby se s nimi nejprve seznámil Petr Pavel,“ uvedl pro iDNES.cz předseda Motoristů Petr Macinka.
|
Premiér jedině Babiš, Turek se dál řeší, prozradil k jednáním o nové vládě Havlíček
Macinka by mohl vést životní prostředí, Filip Turek zahraničí, Oto Klempíř kulturu a Boris Šťastný post ministra bez portfeje.
Největší otazníky dál panují u Filipa Turka, mimo jiné kvůli některým jeho starším příspěvkům na sociálních sítích. Turek se za ně omluvil a Motoristé ho nadále podporují.