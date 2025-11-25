ANO, SPD a Motoristé schválí seznam jmen do vlády, Babiš ho předá Pavlovi

Josef Kopecký
  6:15
Koalice ANO, SPD a Motoristů na zasedání koaliční rady potvrdí seznam kandidátů do vlády, kterou chce sestavit vítěz voleb Andrej Babiš. Budoucí kabinet má mít 16 členů. Seznam kandidátů Babiš předá prezidentovi Petru Pavlovi. V pondělí uvedl, že má s prezidentem již domluvenou schůzku.

Předseda ANO Andrej Babiš a místopředsedové Alena Schillerová a Karel Havlíček po koaličním jednání s SPD a Motoristy sobě v Průhonicích | foto: ČTK

Strany se dříve dohodly, že devět míst připadne ANO, tři SPD a čtyři Motoristům. Počítá s tím i koaliční smlouva.

Za ANO by se do vlády měli vrátit někteří politici, kteří ministerské pozice zastávali do roku 2021.

Kandidáti do vlády

premiér – Andrej Babiš

ministr průmyslu – Karel Havlíček

ministryně financí – Alena Schillerová

ministr zdravotnictví – Adam Vojtěch

ministr školství – Robert Plaga

ministerstvo práce a sociálních věcí – Aleš Juchelka

ministerstvo vnitra – Lubomír Metnar

ministerstvo spravedlnosti – Jeroným Tejc

ministerstvo pro místní rozvoj – Zuzana Schwarz Bařtipánová

ministerstvo obrany – Jaromír Zůna

ministr dopravy – Ivan Bednárik

ministr zemědělství – Martin Šebestyán

ministerstvo životního prostředí – Petr Macinka

ministerstvo zahraničí – Filip Turek

ministr kultury – Oto Klempíř

ministr sportu, prevence a zdraví – Boris Šťastný

Například Karel Havlíček má opět vést ministerstvo průmyslu a obchodu, Alena Schillerová financí, Adam Vojtěch zdravotnictví a Robert Plaga školství.

SPD nabízí tři nestranické odborníky

Hnutí SPD má získat resorty obrany, dopravy a zemědělství. Chce je obsadit nestranickými odborníky.

„Současná dohoda je, že jména kandidátů nejprve uvidí prezident, což považuji za korektní postup. Do té doby nebudu žádná jména potvrzovat ani komentovat. Prosím o pochopení,“ uvedl pro iDNES.cz předseda SPD Tomio Okamura.

Zemědělství by mohl vést bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán.

U resortu obrany se nejčastěji skloňuje jméno generála Jaromíra Zůny, který byl protikandidátem Karla Řehky na pozici náčelníka generálního štábu. Po jmenování Řehky působil Zůna jako vojenský přidělenec v Pekingu. Spekulovalo se také o Jiřím Hynkovi z Asociace obranného průmyslu.

U dopravy se mluví zejména o šéfovi Železnic Slovenskej republiky Ivanu Bednárikovi. Mezi lety 2014 a 2020 byl šéfem ČD Cargo a do února 2022 generálním ředitelem Českých drah.

Macinka: Jména nekomentuji

Motoristé sobě mají vést resorty zahraničí, životního prostředí, kultury a mít i ministra bez portfeje pro oblast sportu, prevence a zdraví.

„Všechny nominace schválí úterní koaliční rada, aby s nimi mohl předseda hnutí ANO seznámit pana prezidenta. Platí, co říkám od voleb – jména nekomentuji. Považuji za vhodné, aby se s nimi nejprve seznámil Petr Pavel,“ uvedl pro iDNES.cz předseda Motoristů Petr Macinka.

Premiér jedině Babiš, Turek se dál řeší, prozradil k jednáním o nové vládě Havlíček

Macinka by mohl vést životní prostředí, Filip Turek zahraničí, Oto Klempíř kulturu a Boris Šťastný post ministra bez portfeje.

Největší otazníky dál panují u Filipa Turka, mimo jiné kvůli některým jeho starším příspěvkům na sociálních sítích. Turek se za ně omluvil a Motoristé ho nadále podporují.

