Pojmenování orgánů, nastavení hranic. Pilíře sexuální nauky leží i na školce

Nezisková organizace Nesehnutí uvádí, že s nejmenšími dětmi je třeba řešit například to, kdo, jak a kde se ho smí dotýkat, co je v pořádku a co už není.

„Jde o prevenci násilí, ale i o další věci. Učit děti jak říct ‚to se mi nelíbí‘ nebo vyjádřit své emoce, nastavit si hranice vůči jiným dětem, ale i dospělým, nebo jak budovat pozitivní vztah ke svému tělu, připravuje půdu pro témata, která přijdou v pokročilejším věku a budou pro ně snáze pochopitelná,“ nastiňuje.

Jak dodává, samozřejmě se nejedná o to, aby se děti ve školce učily, jak nasazovat kondom, což je právě věc, kterou si pod pojmem sexuální výchova někteří mylně představují. Tato nauka musí být v každém případě adekvátní věku děti. Například téma masturbace je třeba vysvětlit těm dětem, které ji začínají objevovat, nikoli hned všem.

Že sexualitu objevují děti už v nejútlejším věku, potvrzuje například sexuoložka Hana Fifková: „Hodně dětí v tomto věku objeví kouzlo masturbace. Přijdou na to, že dráždění genitálu jim způsobuje zvláštní příjemné pocity a důkladně se této činnosti věnují. Mnohé učitelky z mateřských škol by mohly vyprávět, jak tráví některé děti polední klid“.

Nutnost přizpůsobit informace i jejich podání jednotlivým dětem zdůrazňuje také dětský psycholog, pedagog a autor odborných publikací Václav Mertin. Podle něj je důležité, aby rodiče dětem odpovídali na jejich zvídavé otázky, ale téma sexu a pohlavních orgánů jim nevnucovali. „Pokud se dítě zajímá, je to v každém věku příležitost s ním otevřeně a věcně promluvit, i když nemusíme zrovna malým dětem cpát termíny jako vulva a penis, když si vystačíme s pipinkou a pindíkem,“ uvedl.

„Pro mnoho lidí to může být překvapivé, protože si pod sexuální výchovou představí hlavně hovory o pohlavním styku, kondomech a chorobách. U předškolních a mladších školních dětí to ale znamená učení se o těle, respektu tělesných hranic sebe i druhých, emocích, různorodosti a podobně,“ potvrzují Karolína Křížová a Johanna Nejedlová z organizace Konsent.

Eva Nováková, autorka projektu Mluvme s dětmi o sexu a edukačních materiálů Eda a Ela, podotýká, že dětská sexualita je spontánnost, zvídavost, objevování vlastního těla a získávání nových informací. „Stručně řečeno sexualita je v hlavě, v srdci a v těle. V hlavě – jak myslím, moje představy, vnímání okolí, informace, to jak se prosazuju. V srdci – vše kolem emocí a pocitů: jak je pojmenuji, vyjádřím, reguluji, experimentuji, jak vyjadřuji lásku a něhu a naopak odmítnutí a agresi. V těle – rozdíly, vjemy, péče o sebe, co nám tělo umožňuje, rozmanitost těl, zkoumání smyslů, vyjadřování potřeba přání. Pokud moje hlava, srdce a tělo jsou v souladu znamená to, že respektuji sám sebe,“ popsala.

Správná pojmenování a jasné „ne“

Nesehnutí dále zdůrazňuje, že důležité téma je pro malé děti také to, jak získat slovník, který popisuje jejich tělo, procesy, které se v něm dějí, ale i jejich emoce nebo co se jim stalo. „Je to ryze praktická věc, dítě nejen že umí říct například co kde a jak ho bolí, ale přesně popíše, pokud se mu dělo něco nepříjemného a co to bylo,“ uvedli.

To je ostatně také doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) a jejích Standardů pro sexuální výchovu v Evropě. Podle ní by děti ve věku od čtyř do šesti let měly umět pojmenovat všechny části svého těla neutrálními názvy z biologie (vagína, penis, břicho, podbříšek, pupík, prsa, bradavky a podobně) a znát jejich základní funkce. S tím souvisí nejen znalost základní hygieny a popis potřeb vlastního těla, ale také uvědomování si, že mé tělo patří jen mně.

Dítě se podle Novákové také učí znát pojem „soukromí“ a obecně získává dovednost a povědomí o své pohlavní a sociální identitě, což souvisí s vytvářením pozitivního postoje ke svému tělu. „Ví, že je pánem svého těla a rozhoduje o něm,“ říká.

Dítě se tak učí jasné „ne“ a rozeznává bezpečné a nebezpečné doteky a tajemství, stejně jako rizikové situace. Zároveň bude vědět, že má právo říct si o pomoc. „A zároveň ví, že když mu někdo starší ubližuje, není to jeho chyba, a že když to neřekne, není to jeho selhání, ale toho, kdo ho zneužívá,“ dodává Nováková.

A právě to je znalost stěžejní pro prevenci sexuálního zneužívání. Jeho statistiky jsou v současné době alarmující, navíc potvrzují, že nejčastěji se děje v rodinách. Správné pojmenování pohlavních orgánu a zejména pak zdůraznění, že tyto partie patří pouze dítěti a nikdo jiný nemá právo se jich dotýkat, jsou klíčové, stejně jako právě nastavení hranic a vyjádření nesouhlasu.

Zneužívající osoby „nevyjádřené ne“ často mylně interpretují jako souhlas. Nabývají dojmu, že zneužívání dítěti vlastně nevadí. Proto je velmi důležitá osvěta mezi dětmi. Zora Dušková ředitelka Dětského krizového centra

To dokládá mimo jiné německý výzkum založený na svědectví zhruba 11 150 obětí - sexuální zneužívání dětí téměř v polovině případů začíná už ve věku do šesti let a většinou za ním stojí někdo v rodině. Také podle českých dat Dětského krizového centra (CDC) je nejčastějším pachatelem zneužití dítěte někdo z rodiny, a to v 62 případech. Nejčastěji vlastní otec, poté nevlastní a pak dědeček. V 27 procentech je to pak někdo z blízkého okolí.

„V osmatřiceti procentech případů děti uvedly jako dobu zahájení zneužívání věk před šesti lety, často již od tří let. Když se dětí ptáme, čím zneužívání skončilo, slyšíme často: Já už jsem to nemohl vydržet tak jsem řekl ne, to nechci,“ říká Dušková. Zneužívající osoby totiž „nevyjádřené ne“ často mylně interpretují jako souhlas. Nabývají dojmu, že zneužívání dítěti vlastně nevadí. Proto je i podle ní velmi důležitá osvěta mezi dětmi.

Děti by se měly učit pojmenovat také pocity související se sexualitou, tedy blízkost, potěšení, vzrušení. „Měly by to být pocity pozitivní – nikdo by je neměl do takových pocitů nutit, nikdo by neměl dětem ubližovat. U dětí se tak rozvíjí vědomí toho, že mají volbu. Také si uvědomují, že mohou existovat určitá rizika. Učí se vážit si vlastního těla a také to, že říct si o pomoc, když si nevědí rady, je v pořádku,“ popsalo Nesehnutí.

Tajné doteky: prevence sexuálního obtěžování Ukázka z materiálů Školka pro mě: Jak si užít školku zábavně a bezpečně Existuje také dotýkání, o kterém je důležité mluvit. Můžeme ho nazvat tajným dotýkáním. To je dotýkání, u kterého vám někdo říká, že o něm nemáte mluvit, že to má zůstat tajemstvím, o kterém nemá nikdo vědět. Takové dotýkání, o kterém nemá nikdo vědět, vám může ubližovat. Proto o něm nemáte mluvit, aby se o něm někdo další nedozvěděl. Tajné dotýkání, o kterém nemá nikdo vědět, může být kdekoliv na vašem těle – v prostřední části pod břichem, ale také na jiných částech. Někdy se chce někdo dotknout vašeho těla a někdy naopak nějaká osoba chce, abyste se vy dotkli jejího těla. Poté vás poprosí, abyste to nikomu neříkali. Možná budete mít pocit, že jste provedli něco špatného, a raději o tom nebudete mluvit. Důležité je ale vědět, že vy jste nic špatného neudělali. Špatně se zachovala osoba, která tajné dotýkání dělala nebo o něj požádala. Když se vám něco takového přihodí, je dobré najít člověka, kterému věříte, a povědět mu, co jste zažili. Někdy se stane, že vám první osoba, které vše řeknete, nebude věřit. Nebojte se ale oslovit další osobu, které věříte, a svěřte se jí. Někdy se může stát, že tajné dotýkání, o kterém nemáte mluvit, dělá osoba, kterou znáte. Nikdy byste se neměli cítit tak, že nějaké dotýkání musí zůstat tajemstvím. Dotýkání, které někdo chce mít jako tajemství, není jako jiné druhy tajemství – třeba jako nějaké překvapení, narozeninový dárek. O dotýkání bychom vždycky měli mít možnost mluvit, pokud sami chceme. Za kým můžete jít, když se vás někdo dotýká a chce, aby to zůstalo tajemství, když se necítíte dobře nebo jste zmatení, a nevíte, co si o tom máte myslet?

Hračky a emoce nemají gender

Do sexuální nauky patří také témata genderu. Dospělí často jednají s dívkami a chlapci s odlišným přístupem, a to jak v oblasti hraček, knih nebo aktivit, ale také v tom, jak by se měli chovat. Typickými příklady je podpora dívek v péče o druhé, slovní komunikaci, empatii, pasivitě a klidu, zatímco u chlapců se pěstuje větší nezávislost, asertivita, dravost a fyzická aktivita. „To vede k tomu, že chlapci jsou pak méně schopni mluvit o svých emocích nebo číst z výrazu tváře druhých, jak se cítí, zatímco dívky jsou méně nezávislé,“ podotýká Nesehnutí.

Školka pro mě: Jak si užít školku zábavně a citlivě Organizace Nesehnutí se tématům věnuje ve svých publikacích s Názvem školka pro mě: Jak si užít školku zábavně a citlivě a jejím pokračování. O materiály byl velký zájem, což jen podkládá důležitost těchto témat, a proto v současné době probíhá crowdfunding na dotisk prvního dílu. Druhý díl je možné si objednat za cenu poštovného na adrese zenskaprava@nesehnuti.cz.

Citlivá sexuální nauka tak reaguje i na tyto aspekty a zdůrazňuje individualitu jednotlivců. Aktivity v ní zahrnuté by také měly rozvíjet empatii k druhým lidem. Důležitým aspektem je také seznámení dětí s tím, že neexistuje jen jeden model rodiny, se kterým se mohou setkat.



V celé problematice je totiž zásadní socializace, tedy nejen vliv rodiny, ale právě také zařízení předškolní a školní péče.

„Je těžké vypořádávat se v dospělosti se svou agresivitou, pokud nám v dětství jako chlapcům byla tolerována a společensky je brána jako něco, co k mužům patří. Je těžké vzdorovat násilí, když jsme jako dívky byly vedeny spíše k pasivitě a tichosti. Je náročné hovořit o sexuálním násilí, které jsme zažili, když se stydíme říci nahlas názvy našich pohlavních orgánů, nebo jejich správné názvy dokonce neznáme,“ zdůrazňují autoři a autorky publikace Školka pro mě 2.