Porno není učebnice! Školství reformuje výuku o sexu, první učitelé už tak učí

„Bez sexu by tu nikdo nebyl, to je prostě fakt, tak se o tom pojďme bavit otevřeně,“ přibližuje svůj pohled Ondřej Lněnička, ředitel školy, kdy se výše zmíněné odehrálo. On sám považuje sexuální výchovu za důležitou součást výuky v 21. století. Jenže zatím jde spíš o výjimečný přístup.

Základní škola se totiž řadí k menšině těch, které s dětmi probírají kromě anitkoncepce a pohlavních chorob také sexuální násilí, obtěžování či pornografii. V budoucnu by to však takto mohlo vypadat na většině škol.

Nejnovější průzkum z listopadu agentury NMS ukázal, že sexuální výchovu ve školách chce 89 procent dospělých a jen 17 procent považuje současný stav za dobrý. Dvě třetiny lidí si myslí, že by ve škole měly děti probírat prevenci sexuálního násilí, respekt k druhým a poznávání vlastního těla.

Porno není učebnice

Ministerstvo školství momentálně pracuje na reformě výuky a podpora takové podoby sexuální výchovy by měla být její součástí. Návrh takzvané revize rámcových vzdělávacích programů má být hotový v lednu, pak půjde do připomínkového řízení. První školy podle nových osnov mají učit od září 2025.

„Sexuální výchova byla vždycky politicky jiskřivým tématem. Teď se proměnila společenská poptávka a nacházíme na tom mnohem větší shodu,“ komentoval to poslanec a člen sněmovního výboru pro vzdělávání Matěj Ondřej Havel z TOP 09.

V úterý ve Sněmovně k tématu pořádal kulatý stůl. Zastánci potřebnosti sexuální výchovy argumentují také tím, že děti s rozšířením mobilních telefonů a počítačů mají snazší přístup k pornografii, což jim zkresluje představy o realitě.

Pro skoro 40 procent osmáků a deváťáků je navíc porno hlavní zdroj informací. „Dříve si žáci brali informace o sexu z popkulturních časopisů, jako je Bravo. Nyní je hlavním zdrojem sexuální výchovy pornografie,“ uvedl už dříve v rozhovoru pro MF DNES Michal Kaderka z Učitelské platformy.

Pornografii se věnují také v Lněničkově škole v Praze 12. „Na to téma musíme v sexuální výchově narazit, je extrémně důležité zmiňovat, že porno je film, ne realita. Porno není učebnice,“ podotkl. Před žáky ho podle ředitele ve škole přirovnávají k filmu Rychle a zběsile. „Vysvětlujeme jim, že podle toho filmu se také neučíte řídit.“

Učitelé u nich ve škole probírají v osmých třídách kromě porna stereotypy, sexuální identitu, antikoncepci a konsensuální pohlavní styk. Zejména poslední téma žáky velmi zajímá a věnují se mu i v předmětu výchova ke zdraví. Rizika pohlavně přenosných chorob a plození dětí si ve škole nechávají na přírodopis.

„Neučíme děti mít sex“

Za deset let se řediteli nestalo, že by někdo z rodičů měl s výukou o sexu problém. Očekával to třeba u silně věřících rodin, nikdy se proti sexuální výchově podle jeho slov nikdo neohradil. Rodiče spíše cítí úlevu, že se o tom s dětmi někdo baví, myslí si Lněnička. To koresponduje i s nejnovějšími zjištěními výzkumné agentury NMS. Jen 3 procenta ze 1 314 dotázaných si myslí, že sexuální výchova do škol nepatří.

Přesto by i kvůli názorům rodičů uvítal, aby ministerstvo školství stanovilo, jak má sexuální výchova vypadat, a nabídlo učitelům proškolení. „Pomohlo by nám to rodičům adresovat, že sexuální výchova není o tom naučit děti sex, a ani nechceme, aby děti měly sex co nejdřív,“ doplnil.

Materiály a kurzy, jak předmět učit, nabízí nezisková organizace Konsent. Organizace dlouhodobě volá po systémové změně. „Víme, že se ve školách sexuální výchova často omezuje na výuku o pohlavních chorobách a nechtěném otěhotnění,“ popsala ředitelka Konsentu Johanna Nejedlová.

Podle ní kvalitní sexuální výchova vede k tomu, že se dospívající chovají v intimních vztazích uvážlivěji a začínají být sexuálně aktivní později.

Konsent také pro školy pořádá programy prevence sexuálního násilí pro žáky osmých a devátých tříd. Organizace letos provedla průzkum, jaký mají tyto programy vliv. Vyplynulo z něj například to, že o 16 procent více žáků po absolvování jejich workshopu si uvědomuje, že porno není dobrý zdroj informací. O 12 procent více pak ví, že reálné vztahy nevypadají jako v pornu.