Nátlak je násilím i v placeném sexu. Infekci má každá druhá, říká odbornice

Sexuálnímu násilí podle vás aspoň jednou za svou kariéru čelila prakticky každá sexuální pracovnice. O co nejčastěji jde?

Úplně nejčastější jsou případy různé podoby nátlaku, aby poskytovaly služby navíc. Nebo vynucený sex bez kondomu (takzvaný stealthing, pozn. red.). To jsou aspekty, na které bychom se měli zaměřit a ještě víc o tom mluvit. Někdy se u zákazníků objevuje názor, že „služby navíc“ jsou jen otázkou peněz. Ptají se například, za kolik by sexuální pracovnice byla ochotna do konkrétní praktiky jít, a mají problém pochopit, že tu konkrétní praktiku prostě nechce bez ohledu na peníze. Všichni asi chápeme, že to zákazník zkouší, ale dotyčná v duchu kroutí hlavou a říká si: „To sis jako myslel, že jsem změnila za těch pět minut názor?“ V budoucnu se na to chceme ve Spolku pro ochranu žen zaměřit a více se snažit tlumočit tento pohled na věc. Tedy že ze sebe klienti dělají tak trochu hlupáky, co nepochopili odpověď.

Více než polovina žen trpí bakteriálními nebo kvasinkovými infekcemi. Bohužel na to doplácejí partnerky mužů. Dost často to dělají zadaní.