Izolace mění sexuální život Čechů, hitem jsou párové vibrátory

Život ve světových velkoměstech se prakticky zastavil. Ulice jsou pusté, kluby a hospody zavřené a miliardy lidí z nařízení úřadů zůstávají doma. Jak se nezbláznit mezi čtyřmi stěnami? Někdo se vrhl na pečení chleba z domácího kvásku, někdo cvičí jógu, jiný šije roušky.

Jak informují světová média, karanténní opatření také v mnoha lidech povzbudila pohlavní pud. Alespoň to naznačují statistiky e-shopů s erotickými pomůckami. Například švédský výrobce luxusních vibrátorů Lelo hlásí 40procentní nárůst tržeb, stejná čísla vykazuje i firma Womanizer, výrobce stejnojmenné masturbační pomůcky pro ženy.

Zlaté časy zažívají i české internetové sexshopy. Například online obchodu Růžový slon v březnu vzrostl meziročně obrat o padesát procent, za první dubnový týden dokonce o sto procent. Přibývá nových zákazníků, více však utrácejí i stávající klienti.

„Páry ve společné domácnosti s dětmi i bez si užívají v průměru více sexu. A druhou velkou skupinou zákazníků jsou lidé, kteří naopak svého sexuálního partnera najednou nemají snadno dostupného - ti si nové erotické hračky kupují výrazně více,“ vysvětluje jednatel společnosti Růžový slon Adam Durčák.

Podobný trend zaznamenala i společnost City Realex, která provozuje síť obchodů Erotic City. Tržby na e-shopu však podle manažera jejího e-shopu Jiřího Vocílky nemohou vyrovnat pokles prodejů z téměř stovky zavřených kamenných obchodů.

„V tomto období více nakupují jak stávající klienti, tak narůstá počet nových zákazníků v důsledku zavření prodejen. Dá se říci, že je to tak padesát na padesát,“ dodává Vocílka.

Naopak sexshop evibrator.cz hlásí propad tržeb o 80 procent. „Část pravidelných zákazníků nenakupuje vůbec, odpadly například prostitutky a společnice, které nakupovaly pravidelně velká balení kondomů a sex tampónů,“ píše v emailu provozovatel e-shopu Petr Zmrhal.

„Zřejmě panuje strach. Pokud jsou lidé v karanténě doma a pokud nejsou v čerstvém vztahu, tak mezi nimi po dvou třech dnech začne ponorka. Méně sexu, méně chuti k experimentování,“ myslí si Zmrhal.

Jako hromadění potravin

Ve Spojených státech se také změnilo chování zákazníků online sex shopů. „Trochu mi to připomíná hromadění potravin. Lidé nakupují něco, co by možná mohli v budoucnosti někdy potřebovat, i když to předtím skoro nikdy nekupovali,“ uvedla pro portál Vice Alicia Sinclairová, ředitelka firmy COTR vyrábějící erotické pomůcky pro ženy.



„Jsou lidé, kteří si u nás koupí najednou pět pomůcek, nebo tři různé velikosti análního kolíku. Vypadá to, že lidé se zásobují na dlouho dopředu,“ říká Sinclairová. Bestsellerem mezi jejími výrobky je kapesní UV sterilizátor sexuálních pomůcek. „Předpokládám, že lidé je používají i na klíče, telefony či brýle. Sterilizují v nich předměty každodenní potřeby.“

V českých sexshopech zase vzrostla poptávka po dezinfekcích, jinak ale jasně vedou vibrátory, womanizery (podtlakové masturbátory), venušiny kuličky a afrodisiaka. „Hitem těchto dní jsou párové vibrátory a masturbátory pro muže, kterých se prodává výrazně více než dříve. Holt osamělých mužů je najednou více a k tomu PornHub zdarma,“ vysvětluje Durčák.

Podle Jiřího Vocílky karanténa výrazně nahrává experimentování a testování nových erotických hraček, ale také úplně prvnímu seznámení s těmito pomůckami. „Díky časové flexibilitě se zvyšuje četnost pohlavního styku a páry tak často sahají po afrodisiakách,“ domýšlí se manažer jednoho z největších řetězců s erotickým zbožím ve střední Evropě.



Sexuologové rozjíždějí velký průzkum

Statistiky sexshopů je třeba brát s velkou rezervou. Jejich klientelu tvoří lidé, kteří považují sex za důležitý a jsou nakloněni experimentování. Jejich současné chování však rozhodně neodráží dění v celé populaci. Někteří lidé se v důsledku pandemie ocitli dostali do stresových situací a nemají na sex ani pomyšlení.

Přesto se dá tvrdit, že koronavirová krize má na pohlavní život obyvatel České republiky velký dopad. Dá se očekávat, že se za devět měsíců dočkáme baby boomu? Podle sexuologů to zdaleka není tak jednoduché.

„Současná situace je neuvěřitelný reálný experiment, který poukáže na souvislost řady biologických a sociálních vlivů souvisejících se sexuálním, partnerským a reprodukčním chováním,“ říká Kateřina Klapilová z Laboratoře evoluční sexuologie a psychopatologie Národního ústavu duševního zdraví.

Spolu se svými kolegy nyní spouští rozsáhlou studii Láska a sex za časů pandemie, jejímž cílem je srovnání vlivu onemocnění covid-19 na sexualitu v jednotlivých evropských zemích.

„Láska a sex za časů pandemie“ Zapojte se do výzkumu dopadů nemoci covid-19 na sexuální chování a vyhrajte tematické ceny.

Podle Klapilové se dá předpokládat, že partnerské páry mají nyní na sebe více času a tím pádem i vyšší počet sexuálních styků, neplatí to však automaticky.

„U zcela izolovaných partnerů hodně záleží na tom, jak jejich vztah a sexualita fungovala předtím, a zda mají možnost si od sebe i trochu odpočinout. Dynamika sexuality může v závislosti na tom jít oběma směry - jejich vzájemná sexuální touha může vzrůst i snížit se,“ vysvětluje sexuoložka.

Roli v tom hraje i velikost domácnosti, stres z péče o potomky, kteří nechodí do školy, obavy ze ztráty zaměstnání či strach z intimního doteku kvůli infekci. Na tyto vlivy mohou lidé reagovat různě. „U některých to může vést ke zvýšení ventilace stresu skrze sexuální aktivitu či ke zvýšení motivace mít potomky. U řady lidí naopak k útlumu sexuality a touhy po reprodukci,“ myslí si Klapilová.

Už nyní se dá říci, že Češi se nyní více věnují online sexuálním aktivitám. Sledovanost porna na internetu roste i díky lidem bez partnera, kteří jsou izolování sami, mají hodně volného času a tak více masturbují. „Statistiky pornografických stránek sledujeme a potvrzujeme, že se jedná o výrazný nárůst,“ upozorňuje Klapilová.