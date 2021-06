Milí, pak dobyvační. Vysokoškolačky čelí sexuálnímu obtěžování často

Večírky, seznamovací party nebo víkendové výlety v rámci tělovýchovy. Studentský život skýtá především pro dívky řadu nechtěných příležitostí setkat se s nevhodným chováním a sexuálním nátlakem. A to ze strany vyučujících i spolužáků.



Své o tom ví třeba studentka Linda (v zájmu zachování anonymity jsme jméno změnili, redakce pravou identitu zná, pozn. red.). Když nastupovala před třemi lety na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, aby poznala své budoucí spolužáky, přihlásila se na velký seznamovací večírek, který pár dní před začátkem semestru pořádali vrstevníci z vyšších ročníků v jednom z místních klubů.

Na místě nikoho neznala, brzy se ale začala bavit s jinou dívkou a společně skončily u stolu s některými staršími spolužáky. „Byli milí, jeden z nich mi ale pořád kupoval pití, i když jsem ho nechtěla. Mně bylo blbé ho odmítat, když už zaplatil, tak jsem pila a už asi dvě hodiny po příchodu jsem byla dost opilá,“ říká. Sama připouští, že události předcházející sexuálnímu obtěžování, které zažila, má trochu zamlžené.

Zažili jste sexuální nátlak? Poté, co média zveřejnila svědectví mladých dívek o údajném sexuálním obtěžování ze strany exposlance Dominika Feriho, otevřela se diskuze o sexuálním násilí a nátlaku ve společnosti. Podle statistik zažila fyzické či sexuální obtěžování každá třetí Češka, o mužích jsou dostupné pouze odhady. Redakce iDNES.cz se rozhodla zeptat, jakou zkušenost mají s tímto fenoménem čtenáři a čtenářky. Anonymně se můžete se svými zkušenostmi svěřit do středeční půlnoci zde.

„Bylo to v klubu kousek od bytu, kde ten kluk bydlel. Někdy během večera mi řekl, že mi tam udělá něco k jídlu, když půjdu. A já jsem byla úplně mimo a nechtěla jsem u stolu zůstat sama, všichni ostatní se mezitím rozprchli, tak jsem šla. Dost si to vyčítám,“ popisuje.

Na pokoji se jí pak spolužák začal dotýkat. Dívka se odtahovala a verbálně odmítala, k boji se ale podle svých slov v silně opilém stavu nezmohla. Muž nakonec násilně inicioval i pohlavní styk. V tom okamžiku již ale „zmrzla“ a jen čekala, až vše skončí.

Věc nikdy nenahlásila: než si přiznala, že se stala obětí trestného činu, přišlo jí to již moc pozdě. Měla, a jak dodává, vlastně stále má pocit, že by jí akorát řekli, že „si o to říkala“, když šla opilá s cizím mužem na pokoj. Od té doby neměla přítele, ani jinou známost. Představa intimity s mužem ji děsí.

„On potom usnul a já jsem rychle odešla . Asi jsem měla něco jako panický záchvat, na ulici jsem se rozklepala a nemohla jsem dýchat. Trvalo mi asi rok, než jsem si vůbec přiznala, že to bylo znásilnění, ta věc, o které se píše v novinách. Vždy jsem měla představu, že znásilnění je někde v temné uličce a od cizího člověka,“ říká.

Tak to přitom v tomhle případě nebylo: násilník byl sice cizí, na chodbách fakulty se ale až do jeho promocí potkávali. Několikrát se jí omluvil a opakovaně ji kontaktoval. Aby jí to „vynahradil“, chtěl ji pozvat třeba na večeři. „Já se mu ale vyhýbala. Když jsem ho viděla, vše se mi vrátilo a bylo mi fyzicky špatně, na zvracení,“ dodává.

Desítky a stovky zkušeností

Lindin příběh je jeden z těch horších. V menším měřítku má ale se sexuálním obtěžováním ze strany spolužáků či vyučujících zkušenost celá řada dívek a v menším měřítku i chlapců. „Je to jedno z témat, které se ve vysokoškolských poradnách objevuje. Studenti se svěřují s tématy sexuálního obtěžování jak ze strany spolužáků, tak z řad vyučujících,“ uvedla Barbora Čalkovská, předsedkyně Asociace vysokoškolských poradců a vedoucí Střediska pro podporu studentů se specifickými potřebami Českého vysokého učení technického. Vše se podle ní liší školu od školy, průměrně se ale podle ní setká každý poradce s několika případy ročně.

Nemusí přitom jít o znásilnění, ale i sexuální nátlak či poznámky. Mezi svými sledujícími provedla na podzim na toto téma průzkum nezisková organizace Konsent. Dotazník vyplnilo celkem 1 436 respondentů a respondentek. Celkem 21,5 procenta dotazovaných uvedlo, že mají zkušenost se znásilněním nebo pokusem o něj, které se odehrálo během jejich vysokoškolských studií. Více jak třetina z těch, kteří ho zažili, uvedli, že se odehrálo přímo na akademické půdě, nebo bylo nějak spojené s univerzitou.

Nejde o standardizovaný výzkum, sledující této stránky navíc budou mít pravděpodobně více zkušeností s nevhodným chováním, než běžná populace. Přesto lze vidět, že problém není ojedinělý.

„Je pravděpodobné, že se nám ozvali hlavně lidé, kteří tu zkušenost mají a proto jí chtěli sdělit,” říká koordinátorka projektu Pavlína Müllerová z Konsentu. Standardizovaný výzkum na toto téma ale v českém prostředí neexistuje. Nyní se tématu začali odborně věnovat výzkumníci ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Než ale budou mít výsledky, bude to ještě chvíli trvat.

Věc se na akademické půdě týká spíše spolužáků než vyučujících. Osmasedmdesát procent dotazovaných uvedlo, že ke znásilnění nebo obtěžování došlo s někým, kdo byl na stejné úrovni jako oni samotní. „Dalo by se předpokládat, že na akademické půdě bude problematika sexuálního násilí navázaná na zneužití mocenského postavení, které mají například vyučující nad studenty a studentkami – ale vypadá to, že to je jenom menší část problému,“ uvedla ředitelka Konsentu Johanna Nejedlová.

Raději změnila školu

I k takovým případům ale dochází. „Dvě moje spolužačky obtěžoval jeden vyučující na studentské chatě. Dokonce nám vlezl v noci do pokoje. Když se to nahlásilo vedoucímu katedry, tak místo toho podpořil vyučujícího. Nakonec se vše vyřešilo samo, když tento vyučující odjel do zahraničí. Ze strany spolužáků byla velká podpora to řešit výše, ale ve výsledku jsme nevěděli, co dělat, když to vedoucí oboru smetl ze stolu. Navíc jsme malý obor a všichni tam jsou ‚kamarádi‘. Měli jsme dost strach, co by se pak stalo.“ Taková anonymní zpověď přišla právě Konsentu.

Kauza Dominika Feriho Feri čelí obvinění, že v minulosti na domácích večírcích sexuálně zneužil několik studentek. Deník N a A2larm přinesly svědectví dívek, které poslance viní z toho, že je v opilosti i přes výslovný nesouhlas přinutil k pohlavnímu styku. Policie již zahájila úkony trestního řízení. Kauza není a priori spojena se školou. Studenti a studentky, se kterými novináři mluvili, se ale podle deníků shodují, že Feriho chování bylo na fakultě „veřejným tajemstvím“, sexuálně naléhat měl bývalý politik právě i na své spolužačky.

A potvrzuje to i další výpověď, kterou získala redakce iDNES.cz. Týká se dívky, cizinky, která do České republiky přijela na studijní pobyt. V zemi se jí líbilo, rozhodla se proto podat přihlášku na navazující magisterské studium právě do Česka a na škole již zůstat.

„Když se to dozvěděl jeden učitel, kterého jsem měla na většinu předmětů, nabídl mi, že mi bude vést diplomovou práci a nabízel mi pracovat jako jeho asistentka. Bylo to z jeho strany velmi milé, nic jsem za tím nehledala,“ popsala.

Dívka nabídku nepřijala, ani neodmítla. Nebylo totiž ještě vůbec jasné, zda bude vůbec ke studia přijatá. Vyučující jí ale brzy začal po večerech psát na její soukromý Facebook. „Odpovídala jsem mu, protože jsem myslela, že by bylo neslušné ho ignorovat, když jsem byla online. A bála jsem se, že by ho má pomalá reakce naštvala a mohlo by to ovlivnit zbytek mého pobytu,“ řekla.

Konverzace byla většinou neutrální. Poté ale změnila tón a vyučující jí jednoho dne napsal, že ho vzrušuje. „Byla jsem natolik vyděšená, že jsem se rozhodla, že nastoupím na jinou univerzitu v jiném městě, jen abych se s ním nemusela ani náhodou vidět. Hrozně jsem to prožívala: nemohla jsem třeba v noci spát,“ říká. Založila si také nový facebookový účet

S kým to řešit a jak

Problém je o to větší, že stejně jako v případě Lindy, většina obětí věc nenahlásí. Podle Konsentu 85 procent respondentů. Neví kam, navíc se bojí, že se věc obrátí proti nim. To ale chtějí univerzity poté, co na věc upozornila kauza Dominika Feriho, změnit.

Konkrétně Právnická fakulta Univerzity Karlovy, kde celá kauza začala, rozeslala v pondělí svým studentům výzvu, aby vyplnili anonymní dotazník, pokud mají zkušenosti s nevhodným chováním na půdě fakulty či na akcích spojených s fakultou. Ten má posloužit ke zmapování situace.

„Většina věcí, které se (v článku Deníku N a serveru A2larm o Dominikovi Ferim, pozn. red.) probíraly, nemají přímou vazbu na fakultu, a v obecné rovině fakulta ani nemá disciplinární pravomoc vůči bývalým studentům. Přesto tato záležitost ukázala, že je potřeba posílit systémové nástroje, které mají podobným problémům předcházet. Vidím potřebu přiblížit univerzitní mechanismus, který je v takových situacích k dispozici, a posílit jej,“ uvedl v dopise, který má redakce iDNES.cz k dispozici, děkan fakulty Jan Kuklík.

Zavést chce fakulta třeba funkci ombudsmana, se kterým mohou studenti věc řešit. Dále by měl být zaveden systém anonymních podnětů. Právě tak to funguje v zahraničí. „Škola samozřejmě nemůže podnikat žádné velké kroky proti označenému pachateli, když to je anonymně. Ale když se za rok až dva nahromadí velký počet oznámení, nějaký signál to přece jen poskytne,“ míní Nejedlová, podle které právě tato kombinace ombudsmana a anonymních podnětů funguje na některých zahraničních školách. A ty české by se jím měly inspirovat.

Již nyní mohou studenti věc řešit třeba právě s vysokoškolskými poradci. „Psychologické poradny jsou místo, kam student může přijít za nějakým prvním kontaktem. Podle toho, v jaké fázi daný problém je, je buď psycholog přímo schopný s daným studentem věc nějak ošetřit, poskytnout krizovou intervenci, nebo jej nasměrovat dál,“ uvedla předsedkyně poradců Čalkovská. Věc pak mohou dále řešit etické komise škol, v případech, kdy došlo k trestnému činu, i policie. Na to se ale řada obětí nezmůže.