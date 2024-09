Zírání, návrhy i doteky. Každý pátý zažil obtěžování v MHD, ukázal průzkum

Až 22 procent lidí se podle průzkumu stalo svědky sexuálního obtěžování, avšak v 38 procentech případů nezasáhli. Bylo to hlavně z důvodu, že nepovažovali situaci za dostatečně vážnou. Dále převažovaly obavy zasáhnout, nebo obětem pomohl někdo jiný.

„Častým důvodem, proč nikdo ze svědků nezasáhne, je to, že jednoduše nevědí, jak se zachovat. Dalším faktorem je také strach zareagovat nebo i paralýza – i přihlížející mohou zamrznout a ze strachu, co by se mohlo stát, nereagují,“ popsala analytička Kristýna Karešová z NMS Market Research.

Průzkum vznikl v reakci na kampaň neziskové organizace Konsent, ve které upozorňuje na obtěžování v MHD. Na zastávkách pražské hromadné dopravy v srpnu organizace vyvěsila plakáty, které odkazují na nevhodné chování a které také vysvětlují, jak se v takové situaci jako svědek zachovat.

Kampaně si podle průzkumu všimlo přes 70 procent cestujících, z toho 66 procent si myslí, že je užitečná, převážně ale ženy. „Největší souhlas s tím, že kampaň je užitečná a má své místo ve veřejném prostoru, vyjádřila Generace Z a to 93 procent,“ řekla Karešová.

Průzkum také zjišťoval, co lidé považují za sexuální obtěžování. Drtivá většina se shodla, že doteky a hlazení je jedna z forem obtěžování. Téměř polovina dotazovaných považuje za obtěžování rovněž vstupování do intimní zóny. Třetina respondentů pak považuje také nevyžádané či lascivní zírání za sexuální obtěžování.