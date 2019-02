Sexuální asistenci poskytují v Česku nově i muži. Jsou zatím jen dva

Danovi je přes čtyřicet let. Vzděláním je technik, řadu let pracoval ve zdravotnictví. „Když jsem se dozvěděl, že je nouze o muže, kteří by byli ochotní pracovat s postiženými a nějakým způsobem posunout povědomí společnosti v této otázce, tak jsem se rozhodl do kurzu vstoupit,“ vysvětluje, proč se rozhodl projít kurzem pro sexuální asistenty.



A úspěšně ho dokončil. Je tak jedním ze dvou sexuálních asistentů-mužů, kteří od pondělí v Česku působí. K této práci ho přivedlo soužití s partnerkou se zdravotním postižením. „Pro řadu lidí je člověk se zdravotním postižením asexuální nebo bez sexuality. Což není pravda,“ uvedl muž, který má mimo to ještě jiné zaměstnání. „Jsou potvrzené efekty toho, že lidé, kteří to zdravotní postižení mají a jsou dlouhodobě frustrováni, tak se jim třeba zhoršuje zdravotní stav,“ dodal.



Podle Dana je téma sexuální asistence ve společnosti stále tabu. Službu navíc v Česku dodnes poskytovaly pouze ženy. „Já jako muž si myslím, že do některých problémů, třeba i mužů, mohu mít větší vhled, než třeba asistentky ženy,“ vysvětlil

Muže je těžší najít

Úvodní schůzka s asistentem stojí 500 korun, každá dalšího hodina pak 1200 korun. „Každý z nich to má nastavené jinak. Může to být služba od poradenství v oblasti sexuality a vztahu, přes masáže, nácvik masturbace až po sexuální styk. Ale vždy záleží na daném sexuálním asistentovi či asistentce, co nabízí,“ pospala ředitelka společnosti Freya Lucie Šídová.



Školením, které trvalo 100 hodin a které získalo akreditaci od ministerstva práce, spolu s Danem prošlo i 11 žen. Celkem tak v Česku působí 17 sexuálních asistentů, ve všech krajích kromě Moravskoslezského, Plzeňského, Karlovarského a kraje Vysočina. První školení v Česku proběhlo před třemi lety. Asistentky a asistenti podepisují také etický kodex.



„Chtěli jsme mít v kurzu víc mužů, ale je mnohem těžší je najít, než ženy,“ dodala Šídová. Přihlásilo se sice mnoho zájemců, kvůli přísným výběrovým kritériím však Freya nevzala zdaleka všechny.



230 asistencí za rok

Podle Šídové se zájem sociálních a zdravotních organizací o asistenci stále zvyšuje, některá zařízení s asistentkami pravidelně spolupracují. „Většinou se jedná o zařízení, která pracují s lidmi s mentálním postižením,“ doplnila. Také se však zvyšuje zájem rodičů dětí s handicapem o konzultaci. „Snažíme se pracovat s rodiči, kteří potřebují péči a informace v oblasti sexuality svých dětí,“ popsala.



Za minulý rok v Česku proběhl 230 asistencí, využili ji především muži. Byla poskytnuta také dvěma ženám a páru, který měl zájem o asistovanou dopomoc. Největší zájem ze strany klientů a klientek je o sex, doteky, nácvik masturbace, orální sex, masáže a poradenství.

Šídová však očekává, že se zájem o asistenci ještě zvýší. „Tím, že se sexuální asistence rozšiřuje do dalších regionů, tak bude dostupnější, sníží se její cena,“ dodala. Další školicí kurz by pak podle Šídové mohl proběhnout za další dva až tři roky.



Prvních pět asistentek začalo pracovat na podzim 2015. Vyškolil je spolek Rozkoš bez rizika (R-R). Program od něj převzala organizace Freya, která vznikla v roce 2016 a zaměřuje se na téma sexuality postižených a seniorů. Nabízí vzdělávání a poradenství, snaží se o odbourávání předsudků a zažitých stereotypů.