V kontaktu s nebinární osobou pomohlo i to, že se maluji. Sexuální asistent vypráví

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Josef Dyntr
  20:00
V České republice poskytuje služby sexuální asistence dvanáct proškolených odborníků. Vyšší zájem je nyní i o mužské asistenty, což potvrzuje pětatřicetiletý Damián, jeden z nich. Ten mezi své klienty počítá především ženy, ale také se setkal s jednou nebinární osobou. „Ženy ve mně většinou chtějí vidět toho muže, v druhém případě můžu dát vyniknout ženské části své osobnosti,“ říká Damián.

Mohl byste se krátce představit a vysvětlit, co vás k práci sexuálního asistenta přivedlo?
Je mi pětatřicet let. Jsem dobře zajištěný muž ze střední třídy, kterého k asistenci přivedl jak dlouhodobý zájem o erotiku, tak pětiletá praxe asistenta lidí s duševním a mentálním znevýhodněním. Při ní jsem opakovaně narážel na sociální bariéry v této oblasti.

Na rozdíl od osobního života se ne vždy mohu v těchto situacích spolehnout na svou erekci. Z toho důvodu nenabízím pohlavní styk automaticky, ale jen v některých případech a spíše jako bonus.

Damiánsexuální asistent

