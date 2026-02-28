Mohl byste se krátce představit a vysvětlit, co vás k práci sexuálního asistenta přivedlo?
Je mi pětatřicet let. Jsem dobře zajištěný muž ze střední třídy, kterého k asistenci přivedl jak dlouhodobý zájem o erotiku, tak pětiletá praxe asistenta lidí s duševním a mentálním znevýhodněním. Při ní jsem opakovaně narážel na sociální bariéry v této oblasti.
Na rozdíl od osobního života se ne vždy mohu v těchto situacích spolehnout na svou erekci. Z toho důvodu nenabízím pohlavní styk automaticky, ale jen v některých případech a spíše jako bonus.