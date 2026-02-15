Choulostivý svět sexuální asistence. Službu poskytují v Česku už také muži

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Josef Dyntr
  16:00
Sexuální asistence pro lidi s postižením a seniory funguje v Česku téměř deset let. Z původních pěti vyškolených asistentek se dnes službě věnuje dvanáct odbornic a odborníků včetně tří mužů. Odborníci už provedli přes 2 700 asistencí a poptávka dál roste. Služba podle odborníků zlepšuje kvalitu života lidí, kteří by jinak neměli možnost naplňovat svou sexualitu důstojným způsobem.

Sexuální asistence je placená služba určená lidem se zdravotním znevýhodněním, seniorům a dalším skupinám, které nemají možnost prožívat sexualitu běžně.

„Sexuální asistence funguje v České republice od podzimu 2015, kdy bylo proškoleno prvních pět sexuálních asistentek. V současné době v České republice pracují tři asistenti a devět asistentek,“ popisuje psychoterapeutka a spoluzakladatelka organizace Freya Lucie Šídová.

Obrátil se na nás i mladý muž, který umíral a chtěl před svou smrtí zažít sex. Takové situace jsou pro sexuální asistenty i asistentky velmi emočně náročné. I proto jim poskytujeme supervizi.

Lucie Šídovápsychoterapeutka a spoluzakladatelka organizace Freya

