Sexuální asistence je placená služba určená lidem se zdravotním znevýhodněním, seniorům a dalším skupinám, které nemají možnost prožívat sexualitu běžně.
„Sexuální asistence funguje v České republice od podzimu 2015, kdy bylo proškoleno prvních pět sexuálních asistentek. V současné době v České republice pracují tři asistenti a devět asistentek,“ popisuje psychoterapeutka a spoluzakladatelka organizace Freya Lucie Šídová.
Obrátil se na nás i mladý muž, který umíral a chtěl před svou smrtí zažít sex. Takové situace jsou pro sexuální asistenty i asistentky velmi emočně náročné. I proto jim poskytujeme supervizi.