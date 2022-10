Nahá žena jako věc. Sexistickou reklamu mladí nechápou, starším vadí méně

Výzkum veřejného mínění o sexistické reklamě Podle výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění pro organizaci Nesehnutí vůbec nejvíce vadí lidem reklamy propagující násilí vůči ženám. Na tom se shodlo 91 procent dotazovaných. Lidem vadí také zesměšňování na základě vzhledu (tělesné váhy, stáří). To se nelíbí třem čtvrtinám populace. Zobrazování žen a mužů ve stereotypních rolích zaujímá třetí místo. Typickým příkladem nominovaným na Prasátečko v této kategorii byl billboard developerské firmy, kde si starší žena kulmuje vlasy. Billboard hlásal: „Regenerací objektu ušetříte značné částky za energii.“ Odhalené ženské a mužské tělo nesouvisející s propagovaným výrobkem pohoršuje na 50 procent dotázaných. Vůbec nejmenší problém pak mají Češky a Češi s reklamami, v nichž vystupují ženy a muži odpovídající ideálu krásy. Proti takovým reklamám se vyjádřilo 53 procent žen a 40 procent mužů. Zbytku se líbí. Vnímání sexismu v reklamách se rovněž proměňuje s dosaženým vzděláním a věkem. Lidé jen se základní školou jsou tolerantnější k zobrazování násilí. Benevolentnější pak jsou Češi k reklamám i podle toho, kdo je jejich zadavatelem. Zatímco ke státním podnikům by byli přísní a jejich reklamu regulovali, k soukromým firmám jsou shovívavější. Výzkumníci z CVVM vyzpovídali celkem 1 037 respondentů nad 15 let ze všech krajů, různého věku a stupně dosaženého vzdělání. Soutěž Sexistické prasátečko sleduje i reklamu upozorňující na věk.