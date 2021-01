Stereotypy jsou zlé, ale lidi nepředěláte, říkají bojovnice proti sexismu

„Není náš cíl lidi naštvat, chceme na nevhodné příspěvky a komentáře na internetu hlavně upozornit. Zároveň však lidem ukazujeme, že když jim někdo napíše sexistický nebo nenávistný komentář pod fotku, nejsou na to sami,“ říkají zakladatelky instagramového účtu Mlč, zlato.

Účet vzešel z projektu Power, který pořádá organizace Konsent. Ta se zabývá sexuálním násilím obecně, projekt Power se zaměřuje konkrétně na kybernásilí. O účet Mlč, zlato se stará šest žen, Veronika, Anna, Ája, Kačka a dvě Julie. Vystupují pouze pod křestními jmény, příjmení nezveřejňují.



Svou tvorbou chtějí dokázat, že komentáře jsou někdy opravdu drsné. „Tlustý člověk=špatný člověk“, „nic tak neozdobí ženu, jako mlčení“, zní některé z příspěvků, které všech 6 členek projektu hledá v různých zákoutích internetu.

Genderově podmíněné kybernásilí Projevy násilí, které se dějí v online světě a přímo či nepřímo se týkají genderu.

Genderově podmíněné kybernásilí podle zakladatelek Mlč, zlato pramení ze stereotypů, které si osvojujeme výchovou, získáváme je ve škole, mohou nám je vštěpit lidé, kterými se obklopujeme.

„Od mala mnohé dívky slýchají, že nemají nosit velký výstřih, nebo je někdo znásilní. Ale primárně by tu přece neměla být ani možnost, že nás někdo může znásilnit,“ tvrdí Veronika.



Osvojování stereotypů je běžná součást života, podle Julie je však důležité se nad nimi zamýšlet a snažit se některé změnit. „Hodnotit okolí a to, co vidím, je lidskou přirozeností. Mělo by však být stejně přirozené neubližovat druhým,“ říká.

Někdy ublíží i nevědomost

Motivací k nevhodnému chování mnohdy ani nemusí být touha někomu ublížit, dodává Anna. Ubližovat nevhodnými komentáři může na internetu i v reálném životě člověk, který zkrátka neví, jak se chovat.



„Jeden kamarád se mi chlubil, že na nějakou dívku pohvizdoval ze stavby. A měl za to, že té holce polichotil. Když jsme mu s kamarádkou vysvětlily, že jí vůbec nelichotil, že se naopak musela cítit strašně nepříjemně, divil se,“ dodává Anna.



Sexismus Přesvědčení, že jedno pohlaví je méněcenné, méně schopné, slabší a tak trochu podřadné. Zdroj: Instagram Mlč, zlato

Právě osobní zkušenost se sexismem přiměla Veroniku k tomu, aby se k projektu přidala. „Před časem jsem absolvovala enviromentální stáž u jednoho telefonního operátora, a oni občas na jejich facebook přidávali fotky nebo videa se mnou. Právě komentáře na mojí osobu, které pod těmito příspěvky byly, mě přiměly k tomu, abych začala dělat osvětu,“ vysvětluje.

Svou zkušenost se sexistickými narážkami má i Ája. „V létě jsem měla brigádu na zmrzlině, a pán za mnou chodil s tím, jestli by si mohl koupit i mě,“ tvrdí.

Nejen zkušenosti podobného rázu je motivují k tomu, aby se snažily veřejnost vzdělávat. Ačkoliv uznávají, že náhled na problematiku se může lišit v různých věkových skupinách, nedá se říci, že by celá starší generace problematiku genderově podmíněného násilí nechápala.

Victim blaming Obviňování oběti a tím ospravedlňování chování pachatele. Nejčastěji se tak děje u znásilnění, objevuje se i u domácího násilí. Zdroj: Instagram Mlč, zlato

„Jde spíše o to, zdali je člověk ochotný změnit svůj názor. Jsme smířené s tím, že některé lidi prostě nepředěláme,“ tvrdí Julie.

Internet nezapomíná

Lidé si podle ní mnohdy neuvědomují, že komentáře a příspěvky z internetu nezmizí. Mají tak pocit, že mohou napsat komukoliv cokoliv, bez pomyšlení na dopady. „Tím, že komentáře vezmeme a použijeme, se ukáže, že internet opravdu není tolik anonymní a všechno se na něm neschová,“ dodává Julie.



Ke změně může napomoci vzdělávání mladých. Zakladatelky projektu Mlč, zlato v rámci organizace Konsent pořádají workshopy na školách. „Snažíme se mladé lidi vzdělávat o kybernetické bezpečnosti. Pokud se o ní ve škole hovoří, je to většinou pouze v souvislosti s tím, že je důležité mít silná hesla a podobně. To je samozřejmě důležité, ale někdo by měl dětem vysvětlovat i to, že zkrátka nemůžete psát dívce pod fotku, že je tlustá jako velryba,“ uvedly dívky.

Sexuální kybernásilí však nemusí být namířeno pouze proti ženám. „I ony samotné se ho někdy dopouštějí. V minulosti jsme publikovaly příspěvek, kde nějaká žena psala, že „by se muži měli zrušit“, říká Veronika.

Sexismus vůči mužům je důležité téma a problém, dodává. Tohoto chování se ale dopouštění i ženy proti ženám nebo muži vůči jiným mužům.

Každý z nás však může začít tím, že takové komentáře nebude psát, říká Anna. „Pokud je někde zaregistruje, může se jejich autorovi postavit, nebo třeba alespoň napsat oběti a podpořit ji. Ale pokud je příspěvek opravdu přes čáru, tak se dá samozřejmě nahlásit,“ řekla.