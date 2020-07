Nejen o sexbyznysu a jeho legalizaci budou diskutovat hosté Rozstřelu

Téma sexbyznysu, čili poskytování sexuálních služeb za peníze a tedy prostituce, je kontroverzní téma, které rozděluje českou společnost. Existují zastánci tohoto byznysu, kteří tvrdí, že i pro takovéto služby je v 21. století místo. Naopak odpůrci jsou případnou legalizací zaskočeni.

Česká pirátská strana chce poskytování sexuálních služeb legalizovat. Zastáncem je i host pátečního Rozstřelu Eva Horáková, která „nejstarší řemeslo světa“ podporuje.

Lidé, kteří se v sexbyznysu pohybují, by podle Pirátů mohli legalizovat své příjmy, což by do státního rozpočtu mělo přinést až 10 miliard korun. Ostatní členové pražské koalice však s tímto návrhem nesouhlasí.

Jedním z nejhlasitějším odpůrců je druhý host pořadu Jan Wolf. Dle zástupce strany KDU-ČSL je prostituce proti lidské důstojnosti. Oba hosté budou v pátek od 12:30 diskutovat i o pohlavních chorobách v pořadu Vladimíra Vokála.

Ministerstvo vnitra charakterizovalo prostituci jako sociální jev, který podle historických zkušeností nelze zcela vymýtit. Lze ji však regulovat tak, aby nenarušovala veřejný pořádek, neohrožovala mravní výchovu dětí a neurážela mravní cítění veřejnosti.