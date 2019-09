Poslanci kývli na Severní Makedonii v NATO, jednání přihlížel její premiér

Pro přijetí Severní Makedonie nakonec bylo 124 ze 148 přítomných poslanců a Zaev se mohl radovat. Proti bylo osm komunistů, poslanci SPD se hlasování zdrželi, několik poslanců ČSSD a zástupci Trikolóry se nezúčastnili hlasování.



„Pokud se podívám na NATO, tak si nemohu prostě odpovědět na otázku, jestli to NATO ještě funguje tak, jak má, nebo pouze na papíře,“ tvrdil před tím Vích.



„Existuje reálná možnost vypuknutí docela závažných sporů mezi členskými zeměmi NATO, Řeckem a Albánií a potenciálním členským státem Severní Makedonií,“ tvrdil další z poslanců hnutí Tomia Okamury Jiří Kobza. „Souhlasit se vstupem Severní Makedonie do NATO by bylo minimálně velmi nezodpovědné,“ přesvědčoval poslance Kobza.

„Já bych zde rád krátce reagoval na to, co zde padlo z úst poslanců SPD. Pokud se obáváme o stabilitu Severní Makedonie, tak je to právě členství v institucích jako je NATO a EU, která přispěje k posílení této stability a bezpečnosti. Naší prioritou vždy bylo usilovat o integraci zemí západního Balkánu, ať už do Severoatlantické aliance, tak do Evropské unie,“ reagoval na ministr zahraničí Tomáš Petříček.



„Makedonie má pro nás obzvláštní význam, neboť lidé, kteří mluvili stejným nářečím, bydleli před dvanácti sty lety v okolí Soluně. A svatí bratři Cyril a Metoděj se naučili slovanský jazyk, který vlastně byl předků dnešních Makedonců. Na to bychom neměli nikdy zapomenout. Z toho také naše křesťanství vzešlo,“ řekl exministr zahraničí Karel Schwarzenberg z TOP 09.



Senát souhlasil s ratifikací protokolu o přistoupení balkánské země k NATO už v polovině června. Severní Makedonie se má stát třicátou členskou zemí Severoatlantické aliance.



Země usilovala o členství v NATO řadu let. Kvůli sporu s Řeckem o název země byly ale její snahy neúspěšné. Rozepře byla vyřešena dohodou loni v červnu. Název Makedonie, který bývalá jugoslávská republika používala od roku 1991, pokládá část řecké politické scény za zásah do svého historického dědictví a za skrytý územní nárok na stejnojmennou řeckou provincii. Řešením se stalo přejmenování státu na Severní Makedonii.