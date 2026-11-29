Zejména na Frýdlantsku meteorologové upozorňují na možné komplikace v energetice, lesním hospodářství a dopravě. Hrozí poškození stromů a lesních porostů a riziko úrazu uvolněnými předměty.
Lidé by neměli vyrážet na horské túry. Vítr bude pozvolna slábnout v pondělí ráno.
V kombinaci větru a sněhové pokrývky se budou sněhové jazyky tvořit zejména na Vysočině, ale i kolem Hlinska, Poličky a Svitav v Pardubickém kraji a v okolí Dačic v Jihočeském kraji. Tvorba jazyků ustane během pondělního dopoledne.
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Na Jizerce naměřili minus 24 stupňů, teplotní rekordy padaly napříč Českem
V pondělí bude převážně zataženo s nízkou oblačností. Na Moravě a ve Slezsku bude místy polojasno nebo skoro jasno. Meteorologové očekávají srážky ve formě slabého sněžení nebo mrznoucího mrholení.
Minimální teploty už podle ČHMÚ nebudou tak mrazivé jako v noci na dnešek, kdy bylo na řadě míst překonáno teplotní minimum pro tento den.