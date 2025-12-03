Firma vedená Ševčíkem dostala pokutu 2,5 milionu. Nezaplatíme, vzkázal poslanec

Matěj Svěrák
  9:52
Vodárenská a energetická společnost Toma, kterou řídí poslanec za SPD Miroslav Ševčík, má zaplatit pokutu přes dva miliony korun za nelegální odebírání vody z řeky Morava. Firma si na výši pokuty stěžovala u Krajského soudu v Brně, ten však žalobu zamítl jako nedůvodnou. Ševčík redakci iDNES.cz řekl, že jeho společnost pokutu nezaplatí a proti rozsudku nejspíš podá stížnost.
Miroslav Ševčík, poslanec SPD, na jednání rozpočtového výboru (24. listopadu...

Miroslav Ševčík, poslanec SPD, na jednání rozpočtového výboru (24. listopadu 20255) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Pokutu ve výši 2 427 600 korun vystavil v roce 2022 Městský úřad v Otrokovicích. Ten konstatoval, že se společnost vedená Ševčíkem dopustila přestupku, když od října 2019 do ledna 2020 neoprávněně odčerpala vodu v celkovém množství 242 760 metrů krychlových z řeky Moravy bez platného povolení.

Otrokovickému úřadu dal za pravdu i Krajský úřad ve Zlíně, který výši pokuty potvrdil. Rozhodnutí firma Toma napadla u Krajského soudu v Brně s tím, že spáchání přestupku nerozporuje, ale úřady podle obžaloby nepřihlédly k polehčujícím okolnostem. Jako třeba k tomu, že šlo primárně o administrativní omyl a společnost se nikdy podobného činu v minulosti nedopustila.

„Sorry, ale nechci.“ Uražený Ševčík odstoupil, rektorem VŠE je opět Dvořák

„Žalobkyně (firma Toma, pozn. red.) nicméně uznává, že v jistém čase odebírala povrchovou vodu z Moravy v říčním kilometru 178,350 bez platného povolení. K tomu nicméně došlo administrativním opomenutím, neboť žalobkyně si neuvědomila ukončení platnosti povolení dne 9. 10. 2019, a nadále vodu odebírala,“ sdělila při líčení obžaloba. K tomu dodala, že firma měla, i bez úředního povolení na čerpání vody z řeky, sepsanou dohodu se správcem toků.

Krajský soud v Brně ale tyto argumenty neuznal a žalobu zamítl jako neopodstatněnou. „Žalobkyně porušením zákonného předpisu, tím, že nakládala s vodami bez povolení, ohrozila zájem chráněný vodním zákonem, a to ochranu povrchových vod,“ konstatoval brněnský soud v rozsudku, který zveřejnil na konci listopadu na úřední desce.

Nespravedlivý proces, tvrdí poslanec

Ševčík jednání soudu pro iDNES.cz komentoval slovy, že jde o nespravedlivý proces. „Rozsudek se ke mně zatím nedostal. V pátek máme jednání představenstva a tam se přesně rozhodneme o dalším postupu. Více nevím. Platit rozhodně nic nebudeme, a proti soudu se asi odvoláme,“ prohlásil.

Proti rozsudku lze podle zákona podat kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu.

Praha, Brno a zase Praha. Jak se Miroslav Ševčík z SPD kolem voleb „stěhoval“

Firma vedená poslancem SPD rozhodnutí úřadů před soudem rozporovala mimo jiné také tím, že nemohla dodávky vody jen tak přerušit, protože jinak by způsobila škodu třetím subjektům, jakými jsou například hasiči, kterým vodu z řeky dodávala.

Senát Krajského soudu v Brně v čele se Zuzanou Bystřickou se ale usnesl, že úředníci při výměře pokuty již toto zohlednili. Vzhledem k množství odčerpané vody a velikosti společnosti je částka podle soudu adekvátní a na samé spodní hranici zákonné sazby, kdy horní sazba za tento přestupek dosahuje až deseti milionů korun.

Poslanec SPD a neúspěšný kandidát na rektora Vysoké školy ekonomické Ševčík ve firmě Toma vystupuje jako předseda představenstva. Akciová společnost sídlí v rozsáhlém průmyslovém areálu v Otrokovicích a zaměstnává přes čtyři sta lidí.

Společnost se vedle distribuce užitkové i pitné vody věnuje také rozváděním elektrické energie a zemního plynu. Vedle toho ještě provozuje čističku odpadních vod, čistí kanalizace a angažuje se i v developerské činnosti.

