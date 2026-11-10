Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Sněmovní výbor zahájí řízení s Ševčíkem. Kvůli jeho výkřikům o menopauze

Tereza Tykalová
  11:44aktualizováno  12:39
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Mandátový a imunitní výbor zahájí disciplinární řízení s poslancem za SPD Miroslavem Ševčíkem kvůli jeho výrokům o menopauze, kterými častoval poslankyni STAN Michaelu Šebelovou. Redakci iDNES.cz to potvrdily dva zdroje ze Sněmovny.

„Usnesením jsme rozhodli, že byly splněny podmínky pro zahájení disciplinárního řízení proti panu poslanci Ševčíkovi,“ potvrdila následně předsedkyně výboru Helena Válková (ANO).

Šebelová ani Ševčík se jednání mandátového a imunitního výboru neúčastnili. Podle zdrojů iDNES.cz se bude disciplinární řízení konat 8. prosince. Na schůzi dorazí i poslanec Ševčík. Šebelová se kvůli zahraniční cestě omluvila. Pokud by výbor rozhodl, že šlo o disciplinární přestupek, hrozí Ševčíkovi pokuta ve výši jednoho měsíčního platu.

Mimořádná schůze Sněmovny svolaná z popudu vládní koalice k postoji Sněmovny ke sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně, na snímku Miroslav Ševčík. (14. května 2026)
Poslanec Miroslav Ševčík (SPD) si přišel před Obecní dům vyslechnout proslov Václava Klause. (28. října 2026)
Poslanec SPD Miroslav Ševčík při jednání rozpočtového výboru Sněmovny (27. října 2026)
Miroslav Ševčík (SPD) a Andrej Babiš (ANO) během jednání na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry Andreji Babišovi. (29. září 2026)
30 fotografií

„Oceňuji toto rozhodnutí, je to dobrá zpráva, že se tím podnětem bude Sněmovna vůbec zabývat. Je to potřebné pro zlepšení vztahů ve Sněmovně,“ reagovala na usnesení výboru Šebelová. „Mně by stačilo, kdyby se mi úplně lidsky omluvil, příležitosti měl,“ doplnila.

Redakce iDNES kontaktovala také poslance Ševčíka s žádostí o komentář k usnesení. Poslanec na dotazy do vydání článku neodpověděl.

„Ať si vezme menopauzu“

Výbor v úterý projednával chování poslance Ševčíka kvůli jeho výrokům z jednání Sněmovny, které se konalo na konci října. Poslankyně Šebelová žádala krátce po jedenácté hodině večer o pauzu klubu, poslanec Ševčík na ni tehdy pokřikoval, „ať si vezme menopauzu“.

Šebelová požaduje za jeho slova omluvu. Ševčík proti tomu tvrdil, že je celá kauza nafouknutá a menopauza podle něj není sprosté slovo.

Ševčík se ve Sněmovně utrhl na Šebelovou. Vezměte si menopauzu, vzkázal jí

Výbor také přijal usnesení, které se týká etiky a chování poslanců na půdě Sněmovny. „To jak se chovají poslanci a poslankyně, je špatným příkladem pro společnost,“ komentoval místopředseda výboru Michal Zuna.

Válková doplnila, že se výbor zabýval také stížnostmi občanů. Mezi nimi i výroky poslance Jindřicha Rajchle směrem k demonstrantů, kteří protestovali proti rušení koncesionářských poplatků. Občané si stěžovali i na video Filipa Turka nebo chování místopředsedkyně Sněmovny Barbory Urbanové (STAN) a místopředsedy Jana Skopečka (ODS).

Babiš odsoudil chování poslance SPD Ševčíka. Samozřejmě se mi to nelíbí, řekl

„Opravdu je to zprava zleva, někdy jsou to obecnější záležitosti, někdy konkrétní výroky,“ vysvětlovala Válková.

22. října 2026
Vstoupit do diskuse (47 příspěvků)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí

Na Václavském náměstí pak protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za...

Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...

KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?

.

Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....

Turek zveřejnil svůj diplom s překlepy, pak ho smazal a nevěřící označil za blázny

Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)

Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...

V Kremlu už se těší. Internet si po fiasku republikánů utahuje z Trumpa i Muska

Americký prezident Donald Trump během předvolebního mítinku na regionálním...

Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...

Modrá tsunami v USA. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát

Lidé reagují na volební výsledky na akci pořádané pro demokratického kandidáta...

Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...

V ODS sílí nespokojenost kvůli preferencím, zasedne předsednictvo

Tisková konference ve volebním štábu ODS. Na snímku Martin Kupka. (17. října...

Předsednictvo ODS bude v pátek řešit situaci v nejsilnější opoziční straně, které v poslední době podle průzkumů klesají voličské preference. Uvedl to šéf strany Martin Kupka. Mezi občanskými...

10. listopadu 2026  12:34,  aktualizováno  12:41

Sněmovní výbor zahájí řízení s Ševčíkem. Kvůli jeho výkřikům o menopauze

Mimořádná schůze Sněmovny svolaná z popudu vládní koalice k postoji Sněmovny ke...

Mandátový a imunitní výbor zahájí disciplinární řízení s poslancem za SPD Miroslavem Ševčíkem kvůli jeho výrokům o menopauze, kterými častoval poslankyni STAN Michaelu Šebelovou. Redakci iDNES.cz to...

10. listopadu 2026  11:44,  aktualizováno  12:39

Dálniční apokalypsa v Bulharsku. V mlze se srazily desítky aut, nejméně 11 mrtvých

Hromadná srážka desítek vozidel na dálnici na jihovýchodě Bulharska si vyžádala...

Několik hromadných srážek desítek vozidel si ráno na dálnici nedaleko města Jambol na jihovýchodě Bulharska vyžádalo nejméně 11 mrtvých a 48 zraněných. Úřady nehodu připisují mlze a snížené...

10. listopadu 2026  12:37

Vyhrožuje, vydírá. Babiše a Fica nahněval Merzův požadavek ohledně Ukrajiny

Společné jednání členů české a slovenské vlády. Na snímku předsedové české a...

Premiéři Česka a Slovenska Andrej Babiš a Robert Fico se ohradili vůči výzvě německého kancléře Friedricha Merze, aby se všechny země Evropské unie bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku...

10. listopadu 2026  12:26,  aktualizováno  12:34

Húsíové ostřelují Saúdy Epsteinem. Příběh o dárku pro jeho ostrov a zneuctění Mekky

Premium
Posvátné místo muslimů. Do saúdskoarabské Mekky každoročně zavítá přibližně...

Vypadá to jako temnější příběh z pohádek tisíce a jedné noci, ale je to Arábie, rok 2026. Jemenští Húsíové vymysleli zcela novou nepravděpodobnou zbraň. Jako ve středověku obléhatelé vrhali přes...

10. listopadu 2026  12:33

Za salmonelózou v pražské škole stála prošlá vejce, hygienici našli i další chyby

Masarykova základní škola v Újezdě nad Lesy se za zpřísněných hygienických...

Za zářijovou epidemií salmonelózy v pražském Újezdu nad Lesy stál pokrm z prošlých vajec, který připravila školní jídelna Masarykovy základní školy. Hygienici při kontrole odhalili řadu pochybení,...

10. listopadu 2026  12:20

„Hlavně se nestresuj!“ dítěti neříkejte. Psycholog radí, jak správně na přijímačky

Premium
Václav Mertin

Výběr střední školy a přijímačky dokážou prověřit nervy celé rodiny. Jak dítě podpořit, kdy mu nechat poslední slovo a proč vynechat větu „Hlavně se nestresuj!“? Dětský psycholog Václav Mertin...

10. listopadu 2026  12:17

Národní galerie vybírá nové vedení. Mezi kandidáty je i manažer potravinářské firmy

Prezident Petr Pavel se zúčastnil jednání vlády Andreje Babiše. Na snímku Oto...

Nového generálního ředitele či ředitelku Národní galerie Praha (NGP) vybere komise z pěti kandidátů. Jsou mezi nimi tři uchazeči z předchozího výběrového řízení – Marcel Fišer, Olga Kotková a Aleš...

10. listopadu 2026  12:13

Únik z ruského pekla. Muž z Olešek uviděl po letech manželku, popsal hrůzy okupace

Dojemné shledání po čtyřech letech: manželé se sešli poté, co muže evakuovali z...

Po čtyřech a půl letech odloučení se Larisa a Serhij Ryndovovi znovu setkali a pevně se objali. Jejich shledání provázely slzy i úžas: oba jen těžko věřili, že se po tak dlouhé době skutečně znovu...

10. listopadu 2026  12:06

Za smrt dvou lidí při požáru v Doksech může otrava oxidem uhelnatým, ukázala pitva

ilustrační snímek

Soudní lékař při pitvě nenašel žádné známky toho, že by se kdokoliv jiný podílel na smrti dvou lidí nalezených v sobotu při požáru bývalé hospodářské budovy v Doksech na Českolipsku. Bezprostřední...

10. listopadu 2026  12:06

Střelbu na fakultě jsem neschvaloval, obětí je mi líto, řekl u soudu bývalý student

Bývalý středoškolský student obžalovaný z nebezpečného vyhrožování a...

Pražský městský soud zrušil pětiměsíční podmíněný trest, který dostal dvacetiletý Ondřej Zoul za to, že podle obžaloby vyhrožoval vystřílením třídy a schvaloval střelbu na Filozofické fakultě...

10. listopadu 2026  12:06

Nejvyšší soud odmítl Janouškovo dovolání. Odškodnění za kauzu Chambon nedostane

Lobbista Roman Janoušek opouští ruzyňskou věznici. (20. prosince 2022)

Podnikatel a lobbista Roman Janoušek neuspěl u Nejvyššího soudu s dovoláním, kterým se domáhal dalších 9,8 milionu korun v souvislosti s dřívějším trestním stíháním v kauze Chambon. Poukazoval na to,...

10. listopadu 2026  11:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.