Doufám, že ta podpora bude pokračovat, řekl ukrajinský velvyslanec Perebyjnis

„Těšíme se samozřejmě domů, já i Olga (jeho manželka, pozn. red.), protože už jsme dávno nebyli doma,“ řekl končící velvyslanec Ukrajiny Jevhen Perebyjnis. „Přesné datum ještě nevím...Působit budu na ministerstvu zahraničí, budu pokračovat v diplomatické službě,“ odvětil na dotaz, zda ví, kde bude dál působit.

Podle Seznam Zpráv by měl Perebyjnis „povýšit“ a zamířit do služeb kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského. To končící velvyslanec nekomentoval.

„Musíme vytrvat v podpoře Ukrajiny,“ řekla šéfka Sněmovny a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která poděkovala Perebyjnisovi za jeho práci. „Víme, že jsou tady mezi námi statisíce lidí, kteří sem přišli, nacházejí tady bezpečí, své zázemí, své domovy a snažíme se jim pomáhat, co můžeme,“ řekla Pekarová Adamová.

Perebyjnis od ní dostal knihu „Jsme s vámi, buďte s námi“.

Česko do středy 20. července podle oficiálních údajů ministerstva vnitra udělilo dočasnou ochranu 397 733 Ukrajincům, kteří prchli před válkou, kterou rozpoutal ruský prezident Vladimir Putin proti jejich zemi.

Nejsilnějším zážitkem byl plný Václavák

A jaký nejsilnější zážitek si Jevhen Perebyjnis odváží z České republiky? „Opravdu to byly ty první dny po ruské invazi. Zažili jsme neuvěřitelnou vlnu solidarity a podpory ze strany České republiky. Jak ze strany české vlády, parlamentu, tak i české společnosti. Opravdu pro mě asi nejsilnější zážitek byl z toho 27. února na Václavském náměstí, kde bylo skoro 100 tisíc lidí,“ řekl iDNES.cz končící velvyslanec Ukrajiny.

„Ukrajina potřebuje, aby všechno úsilí směřovalo k tomu, abychom zvítězili a každý by měl dělat všechno možné na tom místě, kde působí,“ řekl Perebyjnis.

Spolu s ním končí také velvyslanci Ukrajiny v Německu, Maďarsku, Norsku a Indii. „Tato otázka rotace je běžnou součástí diplomatické praxe,“ uvedl před dvěma týdny ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.