Koaliční jednání váznou v Praze i Brně. Jinde už vyautovali vítěze voleb

Pomyslné „druhé kolo komunálních voleb“, tedy sestavování koalic na radnicích, přineslo zklamání plzeňskému lídrovi koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) Davidu Šloufovi, když se na vládě nad městem dohodlo druhé ANO s Piráty a STAN, které podporuje uskupení PRO Plzeň. Dohromady mají 28 křesel ze 47. Primátorem bude současný první náměstek Roman Zarzycký z ANO.

ODS to „vrátila“ ANO v Hradci Králové. V komunálních volbách bylo hnutí ANO nejsilnější, bude však v opozici, když koalici seskládali Hradecký demokratický klub a TOP 09, ODS, Piráti, hnutí Rozvíjíme Hradec a uskupení Změna pro Hradec a Zelení. Společně mají 21 křesel ze 37 a primátorkou bude prorektorka Univerzity Hradec Králové Pavlína Springerová zvolená za Hradecký demokratický klub. V opozici spolu s hnutím ANO skončí v Hradci Králové ještě hnutí SPD Tomio Okamura.

To jsou dva příklady z letošních komunálních voleb, jež dokumentují, že jedna věc je vyhrát volby, ale druhá ujmout se pak po nich také vlády.

Podmínky Pirátů v Praze vadí koalici Spolu

Jasno o povolebních koalicích stále není ve dvou největších městech České republiky - v Praze a Brně. V hlavním městě vyhrála koalice Spolu, jejímž kandidátem na primátora je občanský demokrat Bohuslav Svoboda. Jednání o koalici ve formátu stran vládní koalice komplikuje to, že Piráti by do koalice rádi vzali i uskupení Praha Sobě Jana Čižinského a trvají na tom, že v radě nesmí usednout trestně stíhaná osoba. To míří na lidovce Jana Wolfa stíhaného v souvislosti se sportovními dotacemi.

„Piráti trvají na svém stanovisku, které zpochybňuje, že vítěz voleb by měl obsadit funkci primátora,“ zhodnotil to Bohuslav Svoboda. ODS nevidí důvod přibírat do rady Čižinského.

Piráti, kteří mají dosud primátora Prahy Zdeňka Hřiba, zatím trvají na tom, že o rozdělení míst v radě má být jasno, když bude dohoda o tom, kdo bude v koalici. Pražští Piráti se v pondělí dohodli, že jejich zástupci nezasednou v radě hlavního města s trestně stíhanými lidmi.

V důsledku je nejisté, že vznikne koalice podobná té vládní, jak by si přál premiér a šéf ODS Petr Fiala, ale ve hře je i varianta dohody Spolu s ANO, která by ale měla většinu pouhého jednoho hlasu a ještě byla ťafkou premiérovi a vládní politice.

Korupční stín v Brně

Nejasno je také zatím v Brně. Primátorka města a jednička kandidátky ODS s TOP 09 Markéta Vaňková by chtěla do pátku oznámit, k jaké koalici se kloní. Jednou možností je dohoda s lidovci, STAN, Piráty a ČSSD. Druhou základní možností je dohoda s ANO.

„Padlo rozhodnutí, že nebudeme dál jednat se Zelenými a Žít Brno. Ostatní subjekty s výjimkou SPD pro nás nadále zůstávají partnery,“ uvedla v pondělí Vaňková.

Jednání o koalici v druhém největším městě je částečně zastíněno korupční kauzou. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci minulý týden zahájilo v Brně trestní stíhání osmi lidí pro účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatků ve prospěch skupiny a pro zneužití pravomoci úřední osoby. Kauza se týká radnice Brno-střed a přidělování městských bytů.

Server Aktuálně.cz v pondělí napsal, že brněnská primátorka Vaňková si staví dům na parcele vykoupené hlavní postavou korupční kauzy. Původně pozemky v Rojetíně kupoval místní starosta Pavel Hubálek, majitelem se však nestal. Teď je stíhaný a vypovídá v kauze kupčení s městskými byty v Brně.