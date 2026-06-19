Informoval o tom server Romea. V úterý už rezignovala vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková.
Přesun romské agendy z gesce vedoucí úřadu vlády Tünde Barthy pod ministerstvo práce schválil kabinet Andreje Babiše (ANO) bez projednání se zaměstnanci a experty před měsícem. Zmocněnkyně a členové rady před deseti dny uvedli, že ve funkcích zůstávají. Podmínky dalšího fungování měla vyjasnit před týdnem schůzka s Barthou a vedením resortu. Fuková po ní řekla, že nastavení je k debatě. Po pár dnech pak rezignovala.
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Romská zmocněnkyně rezignovala. Vadí jí přesun agend, varuje před předsudky
Podle webu vlády je v radě pro záležitosti romské menšiny 15 zástupců Romů, tedy takzvaných občanských členů. Působí v poradním sboru zdarma. Server Romea píše, že šest z nich ohlásilo svůj odchod. Jsou to místopředseda rady Marian Dancso, dále Tomáš Ščuka, Petr Ščuka, Nikola Taragoš, Alena Gronzíková a Karel Karika.
Podle serveru se šestice rozhodla k odchodu kvůli přesunu agendy. Obávají se oslabení jejího nadresortního řízení. Hrozí podle nich také, že stát bude po přemístění pod ministerstvo práce Romy vnímat znovu jako příjemce dávek a sociální problém. Přesun před nedávnem ze stejného důvodu ostře kritizovali potomci obětí romského holokaustu. Uvedli, že vládní rozhodnutí se jich hluboce dotklo.