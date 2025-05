Šest týdnů strachu na jaře 1985. Brutální vraždy přibývaly a do Prahy mířily tisíce cvičenek

Bylo to jako špatný sen. Jiřímu Markovičovi přistál v dubnu 1985 na stole případ nesmírně brutální vraždy. A pak začaly přibývat další. Hned ten první jevil známky značné chladnokrevnosti pachatele. 22letá žena, později identifikovaná jako Alice P., byla nalezena v lesíku poblíž Novodvorské ulice v Praze 4. Znásilněná, zardoušená, mrtvá. Vrah jí do úst nacpal hlínu a kamínky, aby ji zadusil. Když to nestačilo, přidal ještě její kalhotky. Do nosu jí vecpal smotky listí.

„Já jsem měl tu smůlu nebo kliku, že jsem chytil hned ten první případ,“ zavzpomínal na vraždu Alice P. Jiří Markovič ve videoreportáži Jiřího Pánka a v rozsáhlém článku Čeňka Třečka před 10 lety. V bedlivě sledovaném případě se mu podařilo dopadnout vraha Jiřího Straku, kterému v té době bylo pouhých 16 let.

Podrobnosti zločinu popsal spisovatel Viktorín Šulc v knize Jiří Markovič: Lovec přízraků. V reportáži připomněl i tehdejší tíživou atmosféru plnou strachu. „Děly se takové věci, že nějaký „nevinný“ opilec přistoupil na refýži k ženě, zeptal se jí, kolik je hodin, nebo se chtěl nějak podnapile seznámit, a už měla strach, uhodila ho kabelkou,“ vyprávěl.

Ani Markovič, ani Šulc se letošního výročí 40 let od jednoho z největších kriminálních případů české historie nedožili, vy si jejich vzpomínky můžete poslechnout ve videu, které je vloženo v tomto článku. Ve videoreportáži najdete také unikátní záběry z policejních rekonstrukcí Strakových zločinů, na kterých pachatel podrobně a nezúčastněně hovoří o tom, jak ženy škrtil.

Spartakiádní vrah byl dopaden 22. května 1985. Týž rok v prosinci dostal vzhledem ke svému věku maximální trest - 10 let ve vězení a dále ochrannou ústavní léčbu. Na svobodu se dostal v roce 2004. Změnil si jméno a přestěhoval se na severní Moravu. Tam se za tím spolu s vyšetřovatelem vypravili v roce 2015 i reportéři iDNES.cz. Jeho adresu našli, on sám se s nimi ale setkat nechtěl. Na konci videa si poslechněte, co jim řekl přes domovní telefon.