Zneužívání jsem bratranci odpustila. Temnota ale bude navždy součástí mojí duše

Zdenu od šesti let opakovaně zneužíval o osm let starší bratranec. S událostí se vyrovnávala roky. I přes dlouhodobé následky mu však postupem času dokázala odpustit. Nyní jsou v normálním kontaktu. „Zneužívání je pořád tabu. Pro spoustu lidí je to stigma. Není to však nic, co by mě definovalo,“ říká v rozhovoru pro seriál iDNES.cz Zrada.