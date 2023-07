Léčil pár set metrů od válečné zóny. Kolegovi prostřelili hlavu, vzpomíná

Jak jste se dostal k tomu být Lékařem bez hranic?

Začalo to na fakultě, humanitární práce mě oslovovala už od studia. Právě Lékaři bez hranic jsou u nás v tomto ohledu asi nejlépe dostupná organizace. Po pár přednáškách a informačních večerech na fakultě jsem zjistil, co to přibližně obnáší. Ale musel jsem počkat až do atestace. Hned jak mi přišel v roce 2017 diplom, podal jsem si přihlášku a v září 2018 jsem odlétal na první misi.

Takže poprvé Jemen. Proč zrovna do země, kde zuří válečný konflikt?

Proces „mission matchingu“ je takový, že si můžete říct, kterou oblast byste preferoval a kam rozhodně nechcete. Záleží samozřejmě také na jazykové výbavě. Původně jsem měl odlétat do Iráku, ale před misí se vyskytly komplikace a vypadalo to, že nepojedu nikam. V září však přišla nabídka urgentní mise do Jemenu.