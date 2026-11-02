Jak dlouho žijete a pracujete v Česku?
Přijel jsem v září 1982, bylo mi tehdy necelých 22 let. Následujících deset měsíců jsem se učil česky v Mariánských Lázních, pak jsem studoval medicínu v Praze. Po vysoké škole jsem dva a půl roku pracoval v Liberci, poté v Rumburku a od roku 1994 léčím v Příbrami.
Proč jste se rozhodl odjet z vlasti?
No, u nás tenkrát nebylo moc dobře. V Bangladéši panoval vojenský režim a vojáci přepadávali studentské koleje. Potřeboval jsem klid a získal stipendium od tehdejšího Mezinárodního svazu studentstva (dnes už zaniklé organizace International Union of Students, která sídlila v Praze, pozn. redakce), takže jsem tu mohl studovat.
Tady po revoluci nenastala transformace. Doufal jsem, že to bude čím dál lepší, ale lékaři se rozdělili do dvou skupin. Jedna začala pracovat v soukromém sektoru, ta se měla finančně dobře, ostatní na tom byli hůř – museli sloužit víc.