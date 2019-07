Čeští egyptologové uspěli tam, kde to jiní vzdali, ukáže výstava

Výstava Mezi Prahou a Káhirou Výstava představí století české egyptologie od jejích obtížných začátků přes konkrétní objevy na několika archeologických lokalitách v Egyptě a Súdánu až po jejich význam. Ten spočívá jak ve stále podrobnějším poznávání starověké egyptské společnosti, tak ve srovnávání s dalšími civilizacemi a ve studiu vývoje životního prostředí v dlouhých časových řadách.

Co: Výstavu nazvanou Mezi Prahou a Káhirou. 100 let české egyptologie pořádá Český egyptologický ústav FF UK ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.

Výstavu nazvanou pořádá Český egyptologický ústav FF UK ve spolupráci s Univerzitou Karlovou. Kdy: 2. 8.–8. 9. 2019, denně od 10 do 18 hodin

2. 8.–8. 9. 2019, denně od 10 do 18 hodin Kde: Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1