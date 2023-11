Ve věku 85 let zemřel bývalý ministr zahraničí a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Podle politologů zanechal...

Volební model: Vítěz ANO, lidovci a topka bez poslanců. Zachrání je koalice SPOLU

Volby by vyhrálo hnutí ANO se ziskem 33 procent hlasů. Vládní koalice SPOLU by dostala 21,5 procenta hlasů. Piráti by...