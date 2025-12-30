Bylo mi jasné, že je zle. Myslivec při lovu zachránil vysílenou seniorku

Zní to trochu jako hororová pohádka před spaním. Byla skoro půlnoc. O teplé červnové noci se tehdy nedalo mluvit, spíš naopak. Najednou se v naprostém tichu do tmy ponořeného lesa ozvalo křupnutí větvičky.
Petr Jordán se ale nevyděsil, protože je myslivec, na rameni měl loveckou pušku a pohyboval se v terénu nad sídlištěm Jižní Svahy ve Zlíně, který zná takřka jako své boty. O poznání silnější zážitek na něj teprve čekal.
Hrdinové roku 2025
Redakce iDNES.cz v závěru roku zveřejňuje příběhy lidí, kteří pomohli jiným v nouzi nebo statečně vzdorují svému osudu.
„Ze zkušenosti vím, že v lese se jen tak větvička nezlomí, tak jsem předpokládal, že to bude zvěř. Bylo to tak 150 metrů ode mne, tak jsem se tím směrem vydal. Použil jsem termovizi, kterou sebou nosím, a přibližoval se k místu,“ popsal.
V lese zrovna lovil divočáky. Hledal je ve složitém členitém terénu daleko od cest, kde se nejčastěji vyskytují. Záměrně si chtěl trasu procházet až za úplné tmy. V nohách už měl asi tři kilometry.
„Najednou jsem uviděl siluetu. Uvědomil jsem si, že je docela vysoká a došlo mi, že to nebude divočák, ale spíše vysoká zvěř,“ upřesnil. Pak ale strnul. Před sebou měl lidskou postavu.
„Vypadalo to, že se jakoby sklání k něčemu na zemi. To mi připadalo hodně podezřelé. V životě jsem člověka v takovém houští nepotkal, myslel jsem si, že tam třeba něco zakopává a trochu jsem se vyděsil,“ přiblížil Jordán. I přesto se k postavě stále přibližoval. A dobře udělal.
Vysílená seniorka
Objevil starší ženu, po které celý den marně pátrala policie. „V tu chvíli mi bylo jasné, že je zle, protože byla úplně vysílená, vystrašená, dehydrovaná a skoro se nemohla udržet na nohách,“ pokračuje Jordán.
„Snažil jsem se s ní navázat hovor, ale nemluvila se mnou, neodpovídala mi. Asi se bála, byla vyčerpaná, úplně bez sil. Uklidnil jsem ji a pomalu jsem jí pomohl dostat se z nepřístupného terénu,“ vyprávěl.
Když se dostali k místu, kde fungoval mobilní signál, zavolal policii. Po domluvě se pak s vyčerpanou seniorkou asi půl hodiny přibližoval složitým terénem k dohodnutému místu předání. Vzhledem k tomu, že žena u sebe neměla mobilní telefon a byla chladná noc, je možné, že by bez pomoci nemusela přežít.
„Pro mě to byl obrovský zážitek, nikdy jsem nic takového nezažil. Ten anděl, který v tu noc létal nad Zlínem, byl velmi hodný, že spojil dva lidi a že se záchrana podařila,“ svěřil se Jordán. Policie pak upřesnila, že jednasedmdesátiletá seniorka bydlí na zlínském sídlišti Jižní Svahy.
Z domova odešla ten den dopoledne a nedala o tom vědět ani rodině. Sama ven přitom v posledních měsících nechodila. Pátrání po ní začalo v podvečer. Záchranáři ji po nalezení vyšetřili a bez zranění předali rodině.
Myslivec ze Zlína si za svůj čin vysloužil ocenění Ztracená pomněnka, které uděluje Slavia pojišťovna a Policie ČR. Jeho cílem je motivace lidí ke vzájemné pomoci, empatii a všímavosti.
„Chceme poukázat na to, že hrdinové nejsou pouze ve filmech a počítačových hrách, ale že jsou to obyčejní lidé,“ vysvětlil generální ředitel pojišťovny Karel Waisser. V Česku se ročně pohřešuje přes 3 000 lidí a v drtivé většině mají případy šťastný konec.
„Často se stává, že lidé pomáhají, jsou všímaví, pohybují se na různých místech v lese. Větší část z pohřešovaných osob jsou děti a senioři, to je ta nejohroženější skupina,“ dodal Tomáš Kohout z 1. oddělení pátrání Služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia.
Prvním držitelem ocenění Ztracená pomněnka se stal v roce 2022 Tomáš Balek z Ústí nad Labem, který pomohl najít čtrnáctiletou dívku, jež napsala dopis na rozloučenou a utekla z domu.