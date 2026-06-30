Součástí verdiktu je pro lékařku i čtyřletý zákaz předepisování léků s výjimkou těch, které se používají v zubním lékařství. Ženy se hájily tím, že plnily mužovo přání odejít ze světa a že v době činu nebyly kvůli jeho manipulacím příčetné.
Městský soud v Praze loni ženám ve zrušeném rozsudku uložil 13 a 12 let odnětí svobody, zubařce také čtyřletý celkový zákaz práce ve zdravotnictví a povinnost docházet k psychiatrickému léčení. Státní zástupce dnes neuspěl s odvoláním, v němž žádal pro seniorku 16 let za mřížemi, pro zubařku 14 let a pětiletý zákaz činnosti. Poukazoval mimo jiné na to, že lékařka se zpronevěřila Hippokratově přísaze.
PŘIPRAVUJEME PODROBNOSTI...