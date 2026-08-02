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Legendy řídí dál. Zdravotní prohlídka nemusí znamenat konec za volantem

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  17:32
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: legendyrididal.cz

Mnoho seniorů se zdravotní prohlídky kvůli řízení obává, protože neví, že její výsledek nemusí být jen ano, nebo ne. Šest z deseti seniorů nikdy neslyšelo o harmonizovaných kódech v řidičském průkazu. Ty jim po zdravotní prohlídce mohou umožnit jezdit dál, bezpečněji, s jasně danými podmínkami a bez zbytečné ztráty samostatnosti.

Pro mnoho lidí ve vyšším věku nejsou klíčky od auta jen symbolem pohodlí, ale znamení samostatnosti. Ve chvíli, kdy přijde řeč na zdravotní prohlídku kvůli řízení, se proto snadno objeví obava, že jeden podpis v ordinaci může znamenat její konec a závislost na okolí.

Nový průzkum Instant Research na vzorku 1000 respondentů mezi seniory ukazuje, že problémem je často neznalost možností. Zdravotní prohlídka totiž nemusí automaticky znamenat odebrání řidičského oprávnění. Lékař může v některých případech doporučit nebo stanovit podmínky, za kterých může senior řídit dál, například s brýlemi nebo jinou zdravotní pomůckou, jen za denního světla, v autě s automatickou převodovkou nebo jiném typu vozidla.

Přesto 61 procent seniorů o harmonizovaných kódech, které takové podmínky v řidičském průkazu vyznačují, nikdy neslyšelo. Jen 17 procent ví, co znamenají, a dalších 22 procent o nich sice už slyšelo, ale neví přesně, k čemu slouží.

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„Pro bezpečnost silničního provozu je klíčové, aby řidič seděl za volantem ve zdravotním stavu, který odpovídá nárokům provozu. Harmonizované kódy pomáhají nastavit jasná pravidla, například se zdravotními pomůckami, úpravou vozidla nebo za specifických podmínek. Nejde o plošné zákazy na základě věku, ale o to, aby každý, kdo může řídit, řídil bezpečně pro sebe i pro ostatní,“ říká Tomáš Neřold, vedoucí BESIP.

Průzkum dále ukázal, že za volant usedá velká většina seniorů, přičemž 56 procent řídí pravidelně a dalších 23 procent alespoň občas. Nejčastější konkrétní obavou spojenou se zdravotní prohlídkou je právě ztráta řidičského průkazu, kterou zmiňuje čtvrtina dotázaných.

„Role praktického lékaře spočívá v posouzení zdravotního stavu konkrétního člověka, vysvětlení rizik a tam, kde je to možné, také v hledání bezpečného řešení. Když se o řízení mluví včas, klidně a bez strašení, může být prohlídka spíš oporou než hrozbou pro pacienta, jeho rodinu i ostatní účastníky provozu,“ říká předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka.

Kompromis senioři neodmítají, často o něm jen nevědí

Data zároveň ukazují důležitou zprávu pro rodiny, lékaře i veřejnost. Senioři možnost bezpečného kompromisu většinově neodmítají. Pokud by jim zdravotní prohlídka umožnila řídit dál, ale za upravených podmínek, šest z deseti seniorů by to považovalo za přijatelné řešení. Jen necelá dvě procenta by raději přestala řídit úplně.

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„Řízení není jen technická dovednost. Pro mnoho seniorů je to kus identity a důstojnosti. Když člověku vezmete možnost dojet si sám tam, kam potřebuje, neřešíte jen dopravu, ale zasahujete do jeho vztahů, aktivit a pocitu, že je pořád součástí světa kolem sebe. Proto je důležité nemluvit o stáří jako o problému, ale o tom, jak lidem umožnit zůstat aktivní co nejdéle,“ říká Jiří Hrabě, ředitel Elpida, která se zaměřuje na podporu aktivního života seniorů.

O bezpečí za volantem se má mluvit včas

Přestože 91 procent české veřejnosti souhlasí s tím, že rodina nebo blízcí by měli se seniorem o bezpečném řízení mluvit citlivě a včas, v praxi se toto téma často odkládá. Jen 17 procent respondentů ho se svým blízkým v seniorním věku již opakovaně otevřelo. Naopak 54 procent o něm zatím s blízkým nikdy nemluvilo.

Češi zároveň odmítají dogma, aby o řízení rozhodoval samotný věk. Podle tří čtvrtin veřejnosti nemá být rozhodující datum narození, ale skutečná způsobilost konkrétního člověka. Ještě jasněji lidé podporují možnost individuálního řešení před zákazem řízení (78 procent).

Na informační mezeru reaguje osvětová kampaň Legendy řídí dál. Prostřednictvím webu www.legendyrididal.cz srozumitelně vysvětluje seniorům i jejich blízkým, že zdravotní prohlídka nemusí znamenat konec za volantem, a nabízí praktické informace o možnostech bezpečného řízení ve vyšším věku.

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