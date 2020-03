Lidé mohou o seniory pečovat doma, řekl Prymula. Sníží tím riziko nákazy

„Pokud si seniory příbuzní vezmou domu, je to cesta. Na druhou stranu je třeba uvažovat i o tom, jestli ta rodina, která si je vezme, tam nemá pozitivitu, protože potom by je vystavili vyššímu riziku,“ vysvětlil Prymula. „Obecně si ale myslím, že je to správný přístup,“ dodal s tím, že v kolektivních zařízeních je vyšší míra rizika nákazy.

Plzeňský hejtman Josef Bernard už k podobnému kroku vyzval v sobotu. Rodinní příslušníci by si podle něj měli seniora vzít k sobě domů, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje.

Pro seniory v domovech důchodců v současné chvíli platí zákaz návštěv, nově navíc zařízení nebudou přijímat klienty, kteří nemají koronavirus. Při vstupu budou muset absolvovat testy.

„Je nesmírně důležité dbát na ochranu staršího obyvatelstva, jakožto jedné z nejohroženějších skupin, a upravit jim podmínky tak, aby se u nich co nejvíce snížila možnost přijít do styku s nákazou,“ uvedl ministr Vojtěch.

Jak rizikové je rozšíření nákazy v domově pro seniory dokazuje případ z Břevnice u Havlíčkova Brodu. Koronavirem se tam nakazilo 20 z 22 klientů zařízení a devět zaměstnanců. Do nemocnice pak byly v sobotu přepraveny dvě klientky. V neděli dopoledne havlíčkobrodská nemocnice potvrdila úmrtí jedné z nich, ženy narozené roku 1943.

„Včera byly naše klientky v poměrně dobrém stavu, zvažovali jsme, zda je budeme vůbec hospitalizovat. Stav jedné paní se v nemocnici zhoršil a zemřela,“ řekla v neděli Hana Hlaváčková, ředitelka břevnického domova, který se stará o lidi s těžkou demencí.



„V Břevnici je malé zařízení, klienti jsou pohromadě. Na přelomu února a března začali marodit první klienti. Všichni byli vyšetřeni lékařem, na Havlíčkobrodsku zrovna končila chřipková epidemie. O covidu v tu chvíli nikdo neuvažoval, měli respirační potíže a zvýšenou teplotu,“ dodala.



