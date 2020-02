Senioři za hranou zákona. Jejich počty ve vězení dlouhodobě rostou

Bylo to ideální místo pro setkání. Srpen loňského roku, Hořice, nevinně se tvářící koncert kapel, ve skutečnosti...

Každý den slaví někdo osmnáctiny. Ale jen výjimeční lidé na ně čekají 72 let, někteří se dočkají i dnes. Máme 29. únor....

Kůrovcová kalamita by mohla skončit za tři až pět let, myslí si Brabec

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) by do tří až pěti let měla skončit kůrovcová kalamita, která...