Paní Věře z Lounska je 72 let. Přestože už je v důchodu, tak několik hodin týdně tráví na brigádě. „Chodím uklízet. Co doma? Takhle jsem alespoň mezi lidmi. S holkama si dáme kafe a pokecáme,“ říká s tím, že peníze navíc k důchodu pro ni nejsou primární motivací proč chodit do práce. „Takhle máme s manželem nějaké peníze navíc a můžeme vnoučatům v létě pořídit třeba nový bazén na zahradu,“ dodává.

Počet seniorů včetně těch pracujících bude v následujících letech nadále stoupat. Do pokročilého věku se totiž dostanou takzvané Husákovy děti.