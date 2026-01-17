„Za těch 32 let života ve veřejné službě jsem prožila dobré roky z hlediska trvající naděje a jistoty, že žiji v zemi, kde nic nemůže být nabouráno, nejsme ohroženi tím, že se vrátíme do totalitní společnosti,“ řekla.
„Strašně se obávám toho, že nebudu moct přijít domů a garantovat dětem a vnukům, že je čeká takových 30 let, kdy budou víceméně žít denně v naději, že když se přičiní, budou pracovat a rozvíjet svůj talent, že je čeká dobrá budoucnost. Žijeme v nebezpečném světě,“ řekla Němcová na kongresu ODS.
Kritizovala vládu premiéra Andreje Babiše „Jsme povinni vůči sobě, našim rodinám a voličům zvednout ten prapor odvahy, čelit Babišovi za každou cenu a nedat se nějak dostat na lopatky,“ prohlásila senátorka.
„Na nás záleží osud této země, jsme nositeli naděje a s tím je spojena velká odpovědnost,“ prohlásil předseda Senátu Miloš Vystrčil.
„Ti, co přišli po nás, fňukají a kňučí,“ řekl Vystrčil v politické diskusi na kongresu ODS na adresu nové vládní koalice ANO, SPD a Motoristů a vlády Andreje Babiše.
Vystrčil také poděkoval bývalému ministrovi financí Zbyňku Stanjurovi, který neobhájil poslanecký mandát, za to, že kryl záda bývalému premiérovi Petru Fialovi, který v sobotu skončil také v čele ODS.
Politická diskuse navázala na volbu nového šéfa strany, jímž se stal Martin Kupka, a prvního místopředsedy, který je nově starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. V neděli ODS zvolí řadové místopředsedy.
Bývalá ministryně obrany Jana Černochová, která moderuje tuto část kongresu, označila politickou diskusi za „zlatý hřeb“ celého kongresu.
