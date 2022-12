Senátorka Hamplová je v pořádku. Jejímu stavu prý nepřidaly hrubé narážky

„Ptáte se mnozí, co se dnes dělo - zde je o tom vše…. Už mne z nemocnice propustili, vše vypadající zpočátku asi dost vážné se naštěstí vyloučilo, nicméně mi moje paní doktorka zvedla varovně prst - a připomenula mi, že mi není už třicet, a že i odpočívat se občas musí. A že nemusím zachraňovat svět… Tak jsem udělala (s úlevou, že naštěstí to dopadlo tentokrát dobře), bonmot - že svět už jsem škrtla z diáře, že mi stačí zachraňovat Českou republiku…,“ zveřejnila své vyjádření na facebooku.

Později tamtéž dodala, že „děkuje všem za podporu a stovky nádherných zpráv. Nápor dvou směn dvě léta se ozval, naštěstí “jen“ vyčerpání a zdvižený prst. Ono i ty hrubé urážky lidí typu Láska (senátor Václav Láska, pozn. red.) nepřidají. Přitom jen slušně říkám své názory. Oni to neumí. Jen útočí.“

Senátor Láska na vyjádření Zwyrtek Hamplové zareagoval slovy, že „senátorka Hamplová dala svoji včerejší zdravotní indispozici do souvislosti s tím, že jsem jí v diskuzi na plénu řekl otevřeně svůj názor. V důsledku toho mi její fanoušci teď ve velkém vyhrožují. Zajímavá taktika, která mě ale nezastaví v tom, říkat lidem své názory do očí,“ napsal senátor na Twitter.

Václav Láska @VaclavLaska Senátorka Hamplová dala svoji včerejší zdravotní indispozici do souvislosti s tím, že jsem jí v diskuzi na plénu řekl otevřeně svůj názor. V důsledku toho mi její fanoušci teď ve velkém vyhrožují. Zajímavá taktika, která mě ale nezastaví v tom, říkat lidem své názory do očí. https://t.co/x0SWZJHpsr oblíbit odpovědět

Senátorku totiž odvezla sanitka do nemocnice po čtvrtečním dopoledním jednání Senátu. „Záchranáři vyjížděli do Valdštejnské ulice k 56leté ženě, která měla poruchu vědomí,“ uvedla mluvčí záchranářů. „Nicméně po našem příjezdu byla při vědomí, mimo ohrožení života. Záchranáři ji ošetřili, zajistili, a pak převezli do vojenské nemocnice k další péči,“ uvedla ve čtvrtek mluvčí pražské zdravotnické záchranné služby Jana Poštová.

Hlásná trouba propagandy

Zwyrtek Hamplová v Senátu vystoupila kriticky proti cvičení ukrajinských vojáků na našem území, jak to navrhla vláda. Václav Láska ji tak vzápětí označil za hlásnou troubu ruské propagandy.

Položila otázku, zda na takové - podle jejího názoru velkorysé - zapojení do válečného konfliktu má Česko peníze. „Odpověď zní nemáme. Přesto jednáme tak, jako bychom měli pořád kde brát,“ tvrdila Zwyrtek Hamplová. A řekla, že by takový výcvik měl probíhat na ukrajinském území. „Vy jste tady chtěla zapojit Českou republiku přímo do válečného konfliktu,“ zpražila ji ministryně obrany Jana Černochová z ODS.

Proti výcviku ukrajinských vojáků pak hlasovaly jen Zwyrtek Hamplová a další nezařazená senátorka Daniela Kovářová a výcvik ukrajinských vojáků v Česku horní komora parlamentu hladce schválila.