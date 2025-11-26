Senátorský klub ANO po roce odmítání přijal Zwyrtek Hamplovou

Autor: ,
  10:29
Senátorský klub ANO se ve středu rozrostl na patnáct členů. Přijal mezi sebe senátorku Janu Zwyrtek Hamplovou (za Nezávislé), která o vstup do frakce neúspěšně žádala už po loňských senátních volbách. Klub hnutí ANO tak zůstává třetí nejsilnější v horní parlamentní komoře.
Přijetí advokátky Zwyrtek Hamplové zdůvodnila předsedkyně klubu Jana Mračková Vildumetzová (ANO) mimo jiné tím, že nová členka frakce pomohla řadě starostů. Senátorka zájem o členství v klubu zdůvodnila častou shodou v hlasování o podstatných právních normách.

Původní odmítavý postoj ANO ke Zwyrtek Hamplové zdůvodnil před rokem místopředseda ANO Karel Havlíček senátorčinými názory a vystupováním. „Co se týče paní Hamplové a možného členství u nás, tak jsme řekli, že nikoliv,“ uvedl tehdy Havlíček.

Pavla považuji za velké riziko. Neznáme ho, říká senátorka Zwyrtek Hamplová

Zwyrtek Hamplová patřila k aktérkám protivládních demonstracích, které pořádal šéf strany PRO Jindřich Rajchl, nynější poslanec za hnutí SPD, které je nyní koaličním partnerem ANO a Motoristů.

Nejpočetnější frakcí v Senátu je třicetičlenný klub ODS a TOP 09. Klub Starostů má 18 členů, klub KDU-ČSL 12 a klub SEN 21 a Piráti je pětičlenný. Jedinou senátorkou bez klubové příslušnosti je nyní Daniela Kovářová (nezávislá), která už loni vstup do jakékoli frakce odmítla.

