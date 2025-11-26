Senátorský klub ANO po roce odmítání přijal Zwyrtek Hamplovou

Přijetí advokátky Zwyrtek Hamplové zdůvodnila předsedkyně klubu Jana Mračková Vildumetzová (ANO) mimo jiné tím, že nová členka frakce pomohla řadě starostů. Senátorka zájem o členství v klubu zdůvodnila častou shodou v hlasování o podstatných právních normách.
Původní odmítavý postoj ANO ke Zwyrtek Hamplové zdůvodnil před rokem místopředseda ANO Karel Havlíček senátorčinými názory a vystupováním. „Co se týče paní Hamplové a možného členství u nás, tak jsme řekli, že nikoliv,“ uvedl tehdy Havlíček.
Zwyrtek Hamplová patřila k aktérkám protivládních demonstracích, které pořádal šéf strany PRO Jindřich Rajchl, nynější poslanec za hnutí SPD, které je nyní koaličním partnerem ANO a Motoristů.
Nejpočetnější frakcí v Senátu je třicetičlenný klub ODS a TOP 09. Klub Starostů má 18 členů, klub KDU-ČSL 12 a klub SEN 21 a Piráti je pětičlenný. Jedinou senátorkou bez klubové příslušnosti je nyní Daniela Kovářová (nezávislá), která už loni vstup do jakékoli frakce odmítla.