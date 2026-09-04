Zvrat v kauze usmrcené Viktorky znejistil senátory. Obrátili se na Bradáčovou

Senátoři doporučili Bradáčové v dopise, aby si kvůli zajištění spravedlivého procesu vyžádala revizní znalecký posudek.
Nejvyšší státní zastupitelství by podle dopisu, který podepsalo 19 senátorů ze všech frakcí v čele s ANO, mělo zvážit využití veškerých svých zákonných oprávnění, aby zajistilo, že v tomto trestním řízení nebudou existovat žádné pochybnosti o skutkových a znaleckých zjištěních.
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V kauze usmrcené Viktorky otce už neviní z vraždy, ale z opilství
„Zejména bychom považovali za vhodné, aby bylo zváženo vyžádání revizního znaleckého posudku znaleckým ústavem, tak aby závěry o příčetnosti obviněného v době činu nevzbuzovaly jakoukoli rozumnou pochybnost, a to i s ohledem na to, že dřívější znalecké posudky dospěly k odlišným závěrům,“ uvádí se v žádosti.
Signatáři dopisu chtějí, aby takzvaná kauza Viktorka byla vyšetřena s nejvyšší možnou precizností a aby byly beze zbytku využity všechny procesní nástroje, které nejvyšší státní zástupkyni svěřuje právní řád, uvedl senátor a bývalý šéf policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Róbert Šlachta (Přísaha).
Otec, který měl dlouhodobě problém se závislostí na drogách i s psychickým onemocněním, Viktorku brutálně usmrtil letos v březnu. Podle nového znaleckého posudku se přivedl užitím drogy do stavu, kdy nevěděl, co dělá, ani se nedokázal ovládat. Nově mu tak hrozí tři až deset let vězení. Za vraždu nezletilého dítěte by mu hrozilo až 20 let, případně výjimečný trest.
„Případ byl překvalifikován kvůli závěru znaleckého posudku v oboru psychiatrie a klinické psychologie,“ sdělil serveru Seznam Zprávy koncem srpna pražský policejní mluvčí Jan Daněk. Podle něj znalec v posudku uvedl, že v inkriminované době byly rozpoznávací i ovládací schopnosti obviněného vymizelé pro akutní psychotickou poruchu.
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Tejc v kauze zavražděné Viktorky podal kárnou žalobu na soudkyni i podnět vůči OSPOD
Viktorku její otec usmrtil necelého půl roku poté, co benešovská soudkyně svěřila dívku z pěstounské péče do péče biologických rodičů s dohledem orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Soudkyně se hájila tím, že v daném řízení vyslechla všechny jeho účastníky a že všichni včetně pěstounů se vzdali práva na odvolání. Poukázala také na psychiatrický posudek, podle kterého byl otec při plné abstinenci schopen o dítě řádně pečovat. Tento závěr podle soudkyně podpořily také další důkazy, zejména zprávy z terapií a odborných zařízení, která otec navštěvoval.
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) v kauze usmrcené dívky podal kárnou žalobu na soudkyni a podnět k prověření činnosti OSPOD. Ministr už dřív mluvil také o přezkoumání souvisejících znaleckých posudků. Pro soudkyni ministr žádá roční snížení platu o 30 procent. O tom, zda se provinila, rozhodne kárný senát pražského vrchního soudu. Ministr připustil, že bude zapotřebí prokázat zjevný exces v rozhodování, aby byla jeho žaloba úspěšná.
Tejc chystá systémové změny, aby se situace neopakovala. Zákonem chce zakotvit novou definici bezpečí dítěte a také mezioborové týmy, jejichž členové by spolupracovali v opatrovnických řízeních a navzájem si sdělovali důležité informace. Počátkem července odhadl, že novinka by mohla být účinná nejpozději za rok. Vlastní změnu zákona v souvislosti s kauzou prosazuje také skupina senátorů. O ní by horní parlamentní komora měla rozhodovat nejdříve v polovině letošního prosince.
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30. března 2026