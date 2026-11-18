„Těším se na to, že budeme vzájemně fungovat v zájmu této země,“ řekl přítomným předseda Senátu. Ministr Metnar vyjádřil potěšení nad vyšší volební účastí, která byla nejvyšší od roku 2010.
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Na adresu přítomných senátorů, kteří svůj mandát získali až ve druhém kole, Vystrčil poznamenal, že absolvovat dvě kola voleb je vyčerpávající, protože kandidát musí získávat důvěru dvakrát za sebou. Upozornil je i na to, že Senát v posledních asi třech letech získává na důvěře veřejnosti.
Poukázal přitom na letošní průzkum agentury STEM, který ukázal, že v červnu věřilo Senátu 43 procent lidí, zatímco Sněmovně věřilo 35 procent lidí. Vystrčil to označil za nejvyšší hodnotu důvěry v historii Senátu ze strany občanů. „Já vám to říkám i jako motivaci pro vaši práci, zejména to říkám těm novým senátorům,“ dodal. Kladl důraz i na to, aby se v Senátu podařilo udržet politickou kulturu.
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V případě senátora Klementa Vystrčil uvedl, že chce vyčkat odpoledního rozhodnutí soudu. Zdůraznil, že Klement je podle něj držitelem mandátu. „A zda by se případně mohlo stát, že následně tomu tak nebude, o tom se teprve rozhoduje,“ uvedl.
„To znamená, není tomu tak, že by v současné době nebyl senátorem. Pouze platí, že zatím svůj senátní mandát nemůže vykonávat, protože nesložil slib,“ popsal Vystrčil. O tom, zda Klement může složit slib, rozhodne podle Vystrčila ve čtvrtek plénum Senátu.
Podle Vystrčila by Klementova nepřítomnost nepředstavovala problém, nebylo by ale možné hlasovat o členství chybějícího senátora ve výboru nebo komisi. „Není problém to napravit při kterékoli další schůzi Senátu,“ dodal.
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Převzetí osvědčení o zvolení patří k předposledním krokům k tomu, aby se noví či staronoví členové horní parlamentní komory mohli stát plnoprávnými zákonodárci. Ujmout se mandátu se všemi právy a povinnostmi budou moci až po čtvrtečním složení slibu předepsaném ústavou. Oprávněnost zvolení před složením slibu ověřuje také mandátový a imunitní výbor horní komory.
Potvrzovací dekrety už před týdnem dostala pětice senátorů, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů v prvním kole.