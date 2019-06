Dva senátoři popřáli Trikolóře úspěch, Klaus mladší je ale zatím nezlanařil

„Přeji Trikolóře, aby dnes vkročila do politiky pravou nohou. Přeji vám, Václave, abyste naplnili očekávání vašich voličů,“ četl Vašut při představení nového hnutí Trikolóra vzkaz senátora za Jablonecko a starosty obce Albrechtice v Jizerských horách.

Senátor za Jablonecko Jaroslav Zeman

„Já už mám tak naloženo, že nemohu další aktivity přijímat. Mám své podnikání v hračkářském sektoru, lyžařské vleky, starostování a senátorování. Už nemůžu další náklad nést,“ odmítá ale zatím Zeman, že by chtěl do Trikolóry vstoupit.

„Jsem přející člověk a když se něco nového narodí, tak popřeju hodně zdaru a úspěchů. S panem Václavem Klausem mladším se znám od jeho vstupu do politiky, tak to beru jako normální, že někomu, koho znám, popřeju hodně zdaru. Jsem už mimo struktury ODS. Funguji ale v klubu ODS v Senátu, a tak si myslím, že to zůstane,“ řekl iDNES.cz Jaroslav Zeman, který se s ODS rozhádal a v únoru si v ní pozastavil členství.

S Klausem ml. se shoduji v mnoha názorech, říká Valenta

„Přeji nové politické straně hodně zdaru a úspěchů. Je třeba, aby na české politické scéně bylo čím dál více těch, kteří mají odvahu hlasitě hájit zdravý rozum a nazývat věci správnými jmény,“ napsal Trikolóře k jejímu vzniku senátor Ivo Valenta.

Majitel společnosti Synot a senátor Ivo Valenta.

„S panem Václavem Klausem ml. se shoduji v mnoha názorech a postojích. Fakt, že založil novou politickou stranu, je jen logickým vyústěním vzniklé situace. Česká politika potřebuje lidi, kteří se nebojí nazývat věci pravými jmény a bojovat za prosazení zdravého rozumu,“ uvedl pro iDNES.cz senátor Valenta, majitel herního holdingu Synot a spolumajitel Parlamentních listů.

„Za sebe však mohu jen znovu zopakovat, že si i nadále zachovám svou nezávislost a nebudu vstupovat do žádné politické strany,“ zdůraznil Valenta, jenž je stejně jako Jaroslav Zeman jedním z 18 členů klubu ODS v horní komoře parlamentu. Strana se tak nyní nemusí být, že by se její klub zmenšil.

„Jsem přesvědčen, že oba v našem klubu zůstanou, i když nejsou členy ODS,“ řekl iDNES.cz předseda senátního klubu ODS Miloš Vystrčil.

A ačkoli se Klaus mladší při představení nového hnutí chlubil, že jde o nové parlamentní hnutí, zatím disponuje ve Sněmovně dvěma hlasy - Klausovým a poslankyně Markéty Majerové Zahradníkové, která odešla z ODS, když výkonná rada strany Klause mladšího vyloučila.