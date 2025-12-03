Jdu za Kubovo hnutí. Senátor Fiala nebude příští rok obhajovat mandát za ODS

Senátor za strakonický obvod Tomáš Fiala nebude v příštím roce obhajovat mandát za ODS. Bude kandidovat za nové hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby. Fiala není členem ODS, ale před pěti lety za tuto stranu získal mandát v horní komoře Parlamentu ČR. Fiala své rozhodnutí ve středu oznámil v tiskové zprávě.
Ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala vyhrál první kolo senátních voleb na Strakonicku. | foto: Marek Podhora, MAFRA

Jde o druhého senátora, který se rozhodl odejít do nového hnutí jihočeského hejtmana. V pondělí oznámil konec v ODS senátor za českobudějovický obvod Zbyněk Sýkora. Kuba chce nové hnutí i jeho název představit na začátku příštího roku.

Kuba minulý týden oznámil, že se s vedením ODS názorově rozchází a že založí nové hnutí. Následně odchod ze strany avizovali i další její členové, například českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová nebo první jihočeský hejtman Jan Zahradník.

Hejtman Kuba přetáhl do nového hnutí 30 ze 34 jihočeských zastupitelů ODS

Vidí největší šanci v novém hnutí

V pondělí oznámilo odchod do nového hnutí 30 jihočeských krajských zastupitelů za ODS ze 34. V úterý podobný krok učinilo 14 ze 16 městských zastupitelů ODS.

„Český senátor má tři základní úkoly. K nim patří posuzování a případné opravování či vrácení znění zákonů do Poslanecké sněmovny, ochrana demokracie a být podporovatelem svého regionu,“ uvedl Tomáš Fiala.

Dodal, že ke všem těmto rolím se rozhodně hlásí. Pro to, jak pomoci vlastnímu regionu, vidí největší šanci v novém hnutí hejtmana Kuby. Dodal, že nyní dál zůstává členem senátního klubu ODS-TOP 09.

